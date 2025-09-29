Europese fabrieken elektrische auto's liggen wéér stil

Door: BV

Volkswagen legt twee van zijn Duitse fabrieken tijdelijk stil omdat de vraag naar elektrische wagens tegenvalt. Onderbrekingen in de productie, minder shifts en uitgestelde investeringen voor nieuwe elektrische auto’s zijn inmiddels een patroon.

Volkswagen op de rem

Vanaf 6 oktober sluit de fabriek in Zwickau een week de deuren. Daar wordt onder meer de Audi Q4 e-tron gebouwd. De verkoop van dat model loopt niet zoals verwacht. Ook de vestiging in Emden, waar de ID.4 en ID.7 van de band rollen, draait al met verminderde uren en moet mogelijk dagenlang de band stilleggen. Ook de elektrische Volkswagens vinden onvoldoende afnemers.

Beide fabrieken zijn volledig afhankelijk van elektrische modellen en daardoor extra kwetsbaar. Extra oorzaken zijn de politieke onzekerheid (Volkswagen is pleitbezorger van een snelle verplichte omschakeling naar elektrisch autorijden) en hogere invoerheffingen.

Niet de eerste keer

Volkswagen is niet alleen. Ook Stellantis (Peugeot, Opel, Citroën, Fiat, …) beperkte deze week de productie in Frankrijk en Italië. Voor duizenden werknemers betekent dat tijdelijk verlof. Zulke tijdelijke productiestops worden een terugkerend patroon in de Europese autosector.

De consument zegt nee

De Europese Unie houdt vast aan het verbod op nieuwe wagens met verbrandingsmotor vanaf 2035. Maar er is één groot probleem: de consument. Die ziet de elektrische auto als een duur en onpraktisch product. Vandaag wijkt hij nog liever uit naar de occasiemarkt dan (in voldoende mate) een nieuwe elektrische auto te overwegen.