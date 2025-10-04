Nissan Leaf-rijders mogen niet meer snelladen wegens brandgevaar

Door: BV

Nissan roept in de VS bijna 20.000 exemplaren van de Leaf terug, allemaal gebouwd in 2021 en 2022. Volgens de Amerikaanse verkeersveiligheidsdienst NHTSA kan de lithium-ionbatterij oververhit raken tijdens DC-snelladen met een verhoogd risico op brand tot gevolg. In Europa is er nog geen terugroepactie van kracht. Europese instanties zijn lakser. De in Europa toegekende schadevergoedingen voor fouten die leiden tot verwondingen of overlijdens zijn ook veel lager, waardoor het risico voor autobedrijven lager is.



Snelle temperatuurstijging tijdens laden

Het probleem treft zowel de versie met 40 kWh-accu als die met 62 kWh. Oorzaak zijn overmatige lithiumafzettingen in de batterijcellen, wat kan leiden tot verhoogde weerstand en snelle temperatuurstijging tijdens het laden.

Software moet het redden

Nissan heeft nog geen definitieve oplossing klaar. Zoals tegenwoordig de norm is, wordt er gewerkt aan een software-update. Die zal het probleem niet oplossen, maar eerder omzeilen (door bijvoorbeeld de laadsnelheid te beperken). Intussen adviseert de constructeur alle eigenaars van betrokken wagens om geen gebruik te maken van snelladers.