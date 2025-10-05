Deze 3 BMW-modellen verdwijnen

Door: BV

BMW komt met een ‘Neue Klasse’. Een auto die een compleet nieuwe stijl voor het Duitse merk moet inluiden. Het is een beetje een erkenning van lang aanhoudende kritiek op de vormgeving van het merk. Tegen 2027 moet het nieuwe recept op 40 nieuwe of vernieuwde modellen getransplanteerd zijn. Maar niet elk model zal de toekomst halen. Drie modellen verdwijnen. Een opvolger is voorlopig niet voorzien.

BMW X4, Z4 en 8-Serie sneuvelen

De eerste die sneuvelt is de BMW X4. Die auto is sinds 2018 op de markt. De productie van de benzineversies werd eind september al stopgezet. De laatste dieselvarianten lopen in november van de band. Een elektrische opvolger in de vorm van een iX4 wordt niet uitgesloten, maar is nog niet bevestigd.

Daarna volgt de 8-Reeks, BMW’s grote luxe-coupé. Ondanks een lichte facelift in 2022 bleef de verkoop te beperkt om een nieuwe generatie te verantwoorden. Het model kan eenvoudigweg niet overtuigen. De M850i Edition M Heritage zal de laatste editie worden voordat de productie stopt na modeljaar 2026.

Tot slot verdwijnt ook de Z4-roadster in voorjaar 2026, wanneer de productie bij Magna Steyr in Graz wordt beëindigd. Daarmee verdwijnt BMW uit het roadstersegment, aangezien er geen opvolger in de planning staat. Die auto staat bij Toyota ook in de catalogus als de Supra. Als de Japanners een opvolger niet alleen willen ontwikkelen, moeten ze op zoek naar een nieuwe partner.

Van de drie modellen samen verkocht BMW dit jaar in Duitsland nog geen 5.200 exemplaren, een beschamend klein aantal. De focus verschuift dus duidelijk naar de elektrische Neue Klasse, waarin de nadruk ligt op hogere volumes en elektrificatie.