Hipster: Dacia brengt de goedkope auto terug

Door: BV

Een nieuwe auto voor 5.000 euro. Dat was in 2004 het statement waarmee toenmalig Renault-topman Louis Schweitzer de eerste Dacia Logan lanceerde. Een auto die de industrie opschudde en talloze bestuurders mobiliteit verschafte zonder overbodige luxe. Meer dan twintig jaar later lijkt Dacia opnieuw aan de basis van een vergelijkbare omwenteling te staan. De Dacia Hipster is het meest radicale idee dat het merk in jaren liet zien — en misschien wel het meest logische.

Betaalbare mobiliteit staat onder druk. Sinds 2010 kwamen er meer dan honderd Europese verplichtingen bij: camera’s, sensoren, noodoproepen, geluidsnormen, bandenregels… alles werd complexer en bijgevolg duurder. De Dacia Sandero, ooit het toonbeeld van betaalbaarheid en de opvolger van de Logan hierboven, kost vandaag bijna 13.000 euro. Dacia wil de cirkel doorbreken.

Amper 3 meter lang

De Hipster is een elektrische vierzitter van amper drie meter lang. Een soort doos op wielen, met vlakke panelen en rechte hoeken om de interieurruimte te maximaliseren. Binnenin: vier stoelen, wat opbergruimte en een smartphonehouder in plaats van een infotainmentscherm. De portiergrepen zijn vervangen door stoffen linten, en de stoelen bestaan uit een metalen frame met een eenvoudige bekleding. Gordels en twee airbags, meer niet. Geen camera’s, geen parkeersensoren, geen elektronische waakhonden. Eenvoud..

Over aandrijving of prestaties zegt Dacia weinig, maar het merk hint op een actieradius van zo’n 150 kilometer — ruim voldoende voor het dagelijkse woon-werkverkeer. En zoals altijd bij Dacia, ligt de focus op een scherpe prijs. Cijfers ontbreken, maar het concept is duidelijk: zo goedkoop mogelijk elektrisch rijden.

Mag zoiets in Europa?

De Hipster voldoet niet aan de veiligheidsnormen voor auto’s. Dat zet Dacia op het spoor van een nieuwe categorie: de zogeheten micromobiliteit. Daarin bevinden zich modellen als de Citroën Ami of de Microlino. Maar dat bleken eerder dure speeltjes dan massaproducten. Dacia lijkt te mikken op iets dat daartussen zit: een compacte elektrische vierwieler die meer auto is dan een scooter, maar minder gereguleerd dan een traditionele wagen.

Op Europees niveau groeit intussen de interesse voor een “Kei-car”-achtige klasse naar Japans model — kleine, lichte voertuigen die (in Europa) elektrisch en betaalbaar zijn. Het is geen toeval dat de Hipster daar opvallend goed in zou passen. Dacia zegt officieel niets over productie, maar de geschiedenis leert dat het merk nog nooit een concept toonde zonder productieplannen. Een première op het Autosalon van Parijs in 2026 lijkt dus verre van uitgesloten.