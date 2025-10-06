Deze week Zoute Grand Prix 2025 - dit mag je verwachten

Door: BV

Vorig jaar traden de nieuwe eigenaars van de Zoute Grand Prix voor het eerst aan en dat gebeurde rijkelijk laat. Te laat om de innovaties die ze in gedachten hadden verder uit te werken. Met de editie van dit jaar (8 tot en met 12 oktober) staan CEO Koen Van Hout en zijn medewerkers er weer helemaal en de inspanning die ze geleverd hebben, mag zondermeer indrukwekkend genoemd worden.

In dit artikel

Zoute Iconic Rally voor youngtimers van 1976–2005.

voor youngtimers van 1976–2005. Concours d’Élégance keert terug met 50 topklassiekers.

keert terug met 50 topklassiekers. BMW Art Cars van Warhol, Calder en Hockney in Knokke.

van Warhol, Calder en Hockney in Knokke. Zoute Rally vernieuwd, met overnachting in Antwerpen.

vernieuwd, met overnachting in Antwerpen. GT Tour met keuze tussen één of twee dagen.

met keuze tussen één of twee dagen. Kids Rally en Kids Concours voor jonge fans.

en voor jonge fans. Veilingen met miljoenenwagens van Bonhams en Broad Arrow.

met miljoenenwagens van Bonhams en Broad Arrow. Gallery by EY met 18 merken en wereldprimeur van Zagato.

met 18 merken en wereldprimeur van Zagato. Veel gratis spektakel op dijk, boulevard en rallyroute.

Jonge Iconen

Ronduit nieuw is de Zoute Iconic Rally by Integra Private Equity, die voorbehouden wordt aan auto's gebouwd tussen 1976 en 2005 - precies de periode tussen de auto's van de klassieke tweedaagse Rally en de GT Tour. Die periode zou bijzonder vruchtbaar blijken voor enkele nieuwe, indrukwekkende bolides die vrijwel meteen de status van icoon verwierven : de Ferrari F40, de Bugatti Veyron, de Lamborghini Countach, de BMW Z8 en de Jaguar XJ 220, om slechts die te vernoemen. Omdat ze, gezien hun jonge leeftijd, aan slechts weinig evenementen kunnen deelnemen, werd hen in Knokke een hoogdag gegund en we zijn dan ook zeer benieuwd naar hun komst.

De Zoute Iconic Rally is een eendags evenement waarop een aantal buitenlandse bezitters verwacht worden, en wordt op woensdag verreden.

Voor wie meer oog heeft voor uitzonderlijke historische vierwielers is er de terugkeer van de Zoute Concours d'Elégance by ING Private Banking - na twee jaar afwezigheid. Er werden vijftig auto's geselecteerd die op zaterdag en zondag een plekje krijgen op de Approach Golf, op nauwelijks 500 meter van het Albertplein. Ze worden in 9 categorieën verdeeld, waaronder eentje voor Belgische vooroorlogse automobielen, gebouwd tussen 1886 en 1940. Er is ook een categorie onder de vermelding Ghost Garage, gewijd aan wagens van verdwenen automerken. Voor wie voor zeldzame, nauwelijks bekende constructeurs gaat, wordt dat een heuse ontdekking. Met op zondagnamiddag de bekroning met de Best of Show Award.

Maar vergeet ook de tien legendarische art cars van BMW die naar Knokke werden meegebracht ! Exemplaren die door grootheden als Andy Warhol, Alexander Calder, David Hockney e. a. in kleur werden gezet.

Uiteraard wordt ook de klassieke Zoute Rally by ASL Group één van de (gratis) publiekstrekkers. Toch werd een opmerkelijke verandering doorgevoerd. Zoals gebruikelijk worden de 225 historische auto's al op donderdag (10 tot 18 uur) op de dijk verwacht voor de technische controle. De startprocedure begint op vrijdag vanaf 8 uur 's morgens maar, helemaal nieuw, de deelnemers brengen de nacht door in Antwerpen vanwaar ze op zaterdag vertrekken richting Knokke waar ze tussen 15 en 19u worden verwacht.

Gt's & Kids

De Zoute GT Tour by Isentials krijgt dit jaar een tweeslachtig karakter. De deelnemers met hun auto's, gebouwd tussen 2006 en 2025, krijgen de keuze tussen een tweedaagse met start op zaterdag in Knokke, een overnachting in Antwerpen en terugkeer in Knokke op zondag. Op ze gaan voor de eendagse Tour op zondag met start en aankomst in Knokke.

Voor de kleinste gasten is op zondag een heel ander soort feest voorzien, de Zoute Kids Rally by Qarts. Het bedrijf Qarts, gespecialiseerd in het bouwen van gocarts, zette voor de gelegenheid een tot 25 stuks gelimiteerde serie van wagentjes voor youngsters tussen 6 en 11 jaar. op wielen. De bedoeling is dat hun ouders 2450 euro, exclusief btw, ophoesten voor zo'n gelegenheids hebbedingetje waarmee zoon of dochter dan kan deelnemen. Mochten niet alle wagentjes een koper vinden, dan kunnen ook minder begoeden zich aanmelden voor deelname.

Dezelfde dag is er ook nog de Kids Concours by Bburago voor 4 tot 12-jarigen die, op bijzondere wijze uitgedost naar een prijs kunnen dingen.

Miljoenendans

Zondermeer op wereldniveau staat de veiling bij Bonhams op zondag, de zogenaamde Zoute Sale. Vorig jaar al werd voor niet minder dan 22 miljoen euro aan auto's geveild en daarmee was dat voor Bonhams de beste jaarprestatie in Europa !

Dit jaar staat de verkoop van de Bernard Fornas collectie centraal : de verzameling van de vorige president en CEO van Cartier én de co-CEO van Richemont omvat onder meer een Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso (geschat op een waarde boven de 1,25 miljoen euro) en een Aston Martin DB5 Convertible (ongeveer even waardevol). Daarnaast zijn er een Toyota Landcruiser uit 1979, ooit eigendom van Parijs-Daker stichter Thierry Sabine en een Range Rover 3.5 liter die ooit aan Alain Delon toebehoorde

Er worden ook wat youngtimers geveild zoals een Nissan Skyline GT- R V uit 2002, een Lancia Delta HF Integrale uit 1992 of een Lamborghini LM 002, de zogenaamde 'Rambo Lambo', voorloper van de latere generaties van krachtige en luxueuze SUV's.

Maar helemaal duizelingwekkend wordt het met twee hedendaagse hypercars : een LaFerrari uit 2014 (3,3-3,6 miljoen euro) en een Maserati MC 12 Stradale uit 2005, één van de vijftig exemplaren ooit gebouwd en waarvan optimisten (?) een bod van 4 miljoen euro verwachten ! Spanning verzekerd ...

Er is ook een tweede partner present die met een veiling op vrijdag hoge ogen belooft te gooien, de Zoute Concour Auction by Broad Arrow. Onder de highlights die er onder de hamer gaan, is de Aston Martin Walkyrie een publiekstrekker want eigendom van formule 1-rijder Daniel Ricciardo. Die verkoop vindt plaats tegen de achtergrond van de Golf Approach.

Wereldprimeur

De wagens die door Bonhams worden geveild zullen dan weer te kijk staan in de Zoute Grand Prix Gallery by EY, waar ook het kruim van de hedendaagse productie aanwezig zal zijn, zegge en schrijve van 18 autobouwers. Daaronder talrijke Belgische premières (Alpine A390, Polestar 5, Ferrari Amalfi, BMW IX3 Neue Klasse, een Rimac, een Mercedes AMG Concept XX enz ...), een Europese première met de Touring Superleggera Barchetta en een heuse wereldprimeur - de hypercar van Capricorn & Zagato !

Zo'n show opzetten kost geld, maar de toeschouwer die wat krap bij kas zit, krijgt niettemin heelwat gratis te zien - de passage van iconische youngtimers, van de hedendaagse GT's, de rally of gewoon een wandeling op de Car Boulevard bijvoorbeeld. Een bezoek aan de Gallery kost dan weer 49 euro, terwijl voor een bezoek aan het Concours d'Elégance 25 euro wordt gevraagd.

Tekst: Pierre Darge