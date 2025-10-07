Het einde van overdaad? Manifesto is stijlreset voor Lamborghini

Door: BV

Lamborghini is jarig, en dat viert het merk niet met vuurwerk, maar met reflectie. Het designhuis Lamborghini Centro Stile, dat dit jaar twintig kaarsjes uitblaast, blikt met de Manifesto vooruit naar wat de volgende decennia moeten brengen. En opvallend genoeg lijkt het merk met deze sculpturale conceptcar vooral te willen zeggen: het mag allemaal wat minder barok worden.

Overladen design

Want geef toe: de recente modellen uit Sant’Agata — van de Huracán tot de Revuelto — zijn visueel exuberant. Overladen is er een ander woord voor. De Manifesto breekt met dat patroon. Hij heeft nog steeds scherpe vlakken, dramatische verhoudingen en een bijna buitenaardse presence. Maar de lijnen ogen zuiverder, de volumes rustiger, en het totaalbeeld minder druk. Maar intussen kon je stellen dat de Lamborghini-stijl moeilijk nòg uitbundiger kon worden.

Designbaas Mitja Borkert, die de Manifesto eigenhandig onthulde op sociale media, noemt het een “visionaire sculptuur die de toekomst van ons DNA verkent.” Geen technische details, geen aandrijflijn — enkel pure vormtaal. Het front herinterpreteert de bekende driehoekige koplampen en Y-vormige dagrijverlichting, terwijl de neus meer vloeiend aansluit op de rest van de carrosserie. De luchtinlaten zijn nog steeds aanwezig, maar minder grotesk. Achteraan zien we een enorme diffuser, Y-vormige achterlichten en een sobere strook met het Lamborghini-logo.

Tijd voor een nieuw designhoofdstuk

Wat vooral opvalt, is de nieuwe balans tussen agressie en elegantie. Waar vorige concepten en one-offs — zoals de Invencible en Autentica — bijna karikaturaal brutaal waren, lijkt de Manifesto te zoeken naar een nieuwe harmonie. Dat is geen toeval. Lamborghini’s designafdeling heeft de voorbije twintig jaar een flinke evolutie doorgemaakt. Wat begon met Luc Donckerwolke onder Audi-vleugels in 2003, groeide uit tot een zelfstandige creatieve motor binnen het merk. Onder de latere leiding van Borkert kreeg Lamborghini een duidelijke visuele identiteit, maar ook een reputatie voor ‘meer is meer’. Nu lijkt dat tijdperk stilaan te kantelen naar minder, maar beter

CEO Stephan Winkelmann verwoordt het diplomatisch: Centro Stile is erin geslaagd “de grenzen van design te verleggen en telkens het onverwachte te leveren.” Maar het onverwachte kan ook rustiger zijn — en precies dat lijkt de Manifesto te beloven. Of deze conceptcar ooit in productie komt, is onwaarschijnlijk. Maar als esthetische blauwdruk voor de volgende generatie Lamborghini’s — van supercars tot elektrische GT’s — markeert hij mogelijk het begin van een nieuw designhoofdstuk.