Vanaf 1 januari verkeersbelasting op elektrische auto’s

Door: BV

Wie vanaf 1 januari 2026 een volledig elektrische auto inschrijft in Vlaanderen, zal voortaan een verkeersbelasting én een belasting op inverkeerstelling moeten betalen. Tot nu toe waren elektrische en waterstofwagens daarvan vrijgesteld om de vergroening van het wagenpark te stimuleren. Dat verandert nu.

Minister Ben Weyts (N-VA) verklaart dat de omslag naar elektrisch rijden succesvol genoeg is, om in de voordelen te snoeien. En minstens net zo belangrijk: de inkomsten uit verkeersbelastingen kwamen onder druk te staan.

Minder dan 1 particuliere koper op 10 koopt EV

De afgelopen tien jaar vertienvoudigde de verkoop van elektrische voertuigen in ons land. Vorig jaar was 16% van de nieuw ingeschreven auto’s elektrisch. Tijdens de eerste maanden van 2025 was dat al 28 procent. Cijfers die evenwel verhullen dat particulieren nog altijd nauwelijks elektrische auto’s kopen (8%). Of dat volgens de destijds met veel bombarie aangekondigde elektrificatieplannen - iedereen elektrisch tegen 2030 of zelfs nog vroeger - de doelstellingen helemaal niet gehaald worden…

Wie na 1 januari 2026 een elektrische auto koopt of overneemt, betaalt opnieuw BIV en jaarlijkse verkeersbelasting. De overheid belooft: die zal lager liggen dan bij een benzine- of dieselwagen, maar de precieze berekeningsbasis is nog niet bekend. De overheid geeft aan dat elektrische auto’s in de laagste fiscale pk-klasse vallen. Over de eerlijkheid van het stelsel rijzen nu al vragen. Zullen elektrische SUV’s met honderden pk’s en meer dan 2,5 ton gewicht ook in die gunstige klasse vallen? Dan subsidieert de overheid nog vermogen - wat toch pervers is voor een zogezegde klimaatmaatregel?

Elektrische auto's straks nog minder waard

De invoering van een inschrijvingstaks of verkeersbelasting werpt nog een andere hindernis op: de consument lust nu al geen elektrische occasies. Resultaat: de waarde van een elektrische auto smelt sneller weg dan sneeuw voor de zon. Een extra belasting vanaf januari zal de al problematische restwaarde van elektrische auto’s niet ondersteunen.