Mercedes Vision Iconic is Art Deco voor toekomst

Door: BV

Mercedes-Benz toont met de Vision Iconic een studiemodel dat tegelijk terugblikt op meer dan een eeuw merkgeschiedenis en vooruitloopt op de volgende fase van elektrisch en autonoom rijden - Mercedes is één van de weinig merken dat nog denkt dat dat ooit zal lukken. De showcar moet vooral duidelijk maken hoe het design van Mercedes zich zal ontwikkelen en hoe technologie en luxe volgens het merk hand in hand kunnen gaan.

Smaak of wansmaak?

Het meest opvallende element is de grille. Die werd opnieuw uitgevonden voor het elektrische tijdperk en is nadrukkelijk geïnspireerd op klassiekers als de W108 en 600 Pullman. In plaats van de traditionele lamellen kreeg de Vision Iconic een verchroomd frame met rookglasstructuur en verlichting, bedoeld om het merkgezicht ook in een digitale context herkenbaar te houden. Dat levert een indrukwekkende voorpartij op, al oogt het geheel door de vele lichtaccenten ook wat opzichtig.

Het interieur is een oefening in art deco geïnspireerde luxe. Een glazen dashboardconstructie – de ‘Zeppelin’ – vormt het middelpunt, met analoge details die verwijzen naar klassieke chronografen. Het geheel voelt volgens het merk ambachtelijk en zorgvuldig afgewerkt aan, met materialen als parelmoer, messing en fluweel. Tegelijkertijd integreert Mercedes nieuwe technologie, zoals een AI-functie in het centrale klokje. De keuze om op de voorste zitrij een doorlopende bank te monteren is een knipoog naar de jaren vijftig, maar roept ook vragen op over ergonomie en veiligheid in een productiemodel.

Zonnecoating voor gratis elektrisch autorijden

Onder de sculpturale buitenkant schuilt een technologische demonstratie. De Vision Iconic is uitgerust met een zonnecoating die onder ideale omstandigheden tot 12.000 kilometer extra rijbereik per jaar kan opleveren. Of die belofte in de praktijk haalbaar is, valt te betwijfelen. Neuromorphic computing – dat hersenactiviteit nabootst om rekenkracht efficiënter te gebruiken – zou de energiebehoefte bij autonoom rijden drastisch moeten verlagen. Ook steer-by-wire en een Level 4-rijsysteem zijn voorzien. Vooral dat laatste onderstreept hoe ver Mercedes wil gaan: op de snelweg zou de bestuurder zich volledig kunnen terugtrekken terwijl de auto de controle overneemt.

De Vision Iconic illustreert ook hoe Mercedes mobiliteit als beleving ziet. Tijdens het rijden moet de auto veranderen in een lounge waar passagiers kunnen ontspannen of media consumeren. Na aankomst parkeert het voertuig zichzelf. De technologie is indrukwekkend, maar roept tegelijk vragen op over betrouwbaarheid en kostprijs.

Merkfilosofie

Samen met de showcar presenteert Mercedes een capsulecollectie en een designboek, bedoeld om de bredere merkfilosofie kracht bij te zetten. Het onderstreept dat de Vision Iconic niet alleen een voorproefje van toekomstige modellen is, maar ook een uithangbord voor wat Mercedes als “iconisch” beschouwt.