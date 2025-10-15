Facelift maakt van Alfa Romeo Tonale een échte Alfa – volgens het merk

Door: BV

Alfa Romeo probeert het opnieuw met de Tonale. De SUV die bij zijn lancering in 2022 een sleutelrol moest spelen in de wederopstanding van het merk kreeg een lauwe ontvangst. Mooie lijnen en Italiaanse flair konden onvoldoende overtuigen. Wie op zoek was naar verfijning, dynamiek of een concurrent voor de Duitse gevestigde waarden, bleef op zijn honger zitten. Het was de eerste Alfa Romeo die op een Stellantis architectuur werd gezet en dat voelde je. Met een uitgebreide facelift wil Alfa het beeld rechtzetten. De boodschap: nu is het wél een echte.

Subtiele koetswerkaanpassingen

Aan het koetswerk is nauwelijks geraakt, en dat is logisch: de Tonale was en blijft een van de fraaist gelijnde crossovers in zijn segment. Toch zijn er subtiele aanpassingen. De voorzijde oogt scherper met een vernieuwde Trilobe-grille en een concaaf embleem dat verwijst naar klassiekers als de 33 Stradale. Nieuwe 19- en 20-duimsvelgen vullen de wielkasten beter en geven het model een bredere, gespierdere houding. Ook het kleurenpalet is uitgebreid, met opvallende tinten als Rosso Brera en Verde Monza, en voor het eerst kan een contrasterend zwart dak worden besteld. Volgens Alfa versterkt dat niet alleen de uitstraling, maar ook het sportieve karakter.

Betere afwerking

Binnenin is het interieur opnieuw vormgegeven met meer aandacht voor afwerking en beleving. Nieuwe materialen zoals tweekleurig Alcantara en rood leder zorgen voor een luxueuzere uitstraling, en de hertekende middenconsole en versnellingspook dragen bij aan een intuïtiever gebruik. De sfeer wordt versterkt door sfeerverlichting en een volledig digitaal dashboard met twee grote schermen. Op comfortvlak zijn er nu zaken als geventileerde en verwarmde zetels, semi-automatisch parkeren en een krachtig Harman Kardon-audiosysteem. Volgens het merk moet de Tonale hierdoor niet alleen stijlvoller, maar ook gebruiksvriendelijker zijn in het dagelijks leven.

Het rijden maakt het verschil

Belangrijker dan dat alles is echter wat er onderhuids veranderde. De ophanging werd herzien en de spoorbreedte vergroot, wat de Tonale volgens Alfa niet alleen preciezer maar ook stabieler maakt in bochten. De stuurinrichting is nu de scherpste in zijn klasse, beweert het merk, en wordt gecombineerd met vierzuiger Brembo-remmen en elektronische dempers. De plug-inhybride, goed voor 270 pk en vierwielaandrijving, zou levendiger aanvoelen en vloeiender schakelen tussen verbrandings- en elektromotor. De mild-hybride met 175 pk kreeg eveneens een update, terwijl een 130 pk sterke diesel het aanbod vervolledigt.

Het gamma zelf werd duidelijker opgebouwd, met een instapversie die al rijk uitgerust is en sportievere varianten als Sprint, Ti en Veloce die gradueel meer uitrusting en dynamiek toevoegen. De nieuwe Sport Speciale, een lanceringseditie, bundelt alle technologische en esthetische upgrades in een exclusieve uitvoering. Volgens Alfa moet dat alles de Tonale opnieuw positioneren als de sportiefste en meest opwindende SUV in zijn segment.