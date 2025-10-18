Elektrische omslag mislukt: Duitsland grijpt opnieuw naar miljardensteun voor EV’s

Door: BV

Terwijl belangengroepen roepen dat ‘de transitie versnelt’ is de realiteit van de omschakeling naar elektrisch autorijden deze: het lukt niet. De consument blijft voorlopig nog weigerachtig tegenover de technologie staan. En stilaan worden de weerzinwekkende economische gevolgen van het transportluik van de ‘Green Deal’ steeds duidelijker. In de auto-industrie verdwijnen meer dan 100 jobs per dag. Landen als Duitsland en Italië zijn zwaar getroffen, maar zelfs ons land kan ervan meespreken. Audi Brussels is geofferd op het altaar van de verplichte elektrificatie.

Consument lust de elektrische auto nog altijd niet

België is zo’n land dat - met dank aan de bedrijfswagen - gretig elektrificeert. Elders loopt het lang niet vlot genoeg. In Duitsland bijvoorbeeld, waar nu nog eens 3 mijlard euro wordt uitgetrokken om de te hoge aankoopprijs van een elektrische auto te compenseren. Vanaf januari 2026 kunnen Duitse kopers opnieuw rekenen op aankoopsubsidies tot €4.000 voor elektrische voertuigen, op voorwaarde dat de catalogusprijs onder de €45.000 blijft. Het programma loopt tot eind 2029. De overheid aldaar wil elektrisch rijden betaalbaar maken voor midden- tot lage inkomens. Plug-in hybrides vallen ditmaal buiten de regeling.

De miljarden vloeien

Tussen 2016 en 2023 vloeide er al ongeveer 10 miljard euro aan EV-premies naar consumenten. Maar het stopzetten van het programma leidde in 2024 tot een verkoopdaling van 28 procent. De herintroductie van de subsidies meer dan een cadeau aan de consument: ze is een reddingsboei voor de Duitse auto-industrie. Of de nieuwe, beperktere regeling voldoende is om de verkoop weer op gang te trekken, zal blijken vanaf 2026.