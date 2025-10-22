Stokoud maar nog niet klaar: Tesla Model S en X krijgen wéér facelift (+prijs)

Door: BV

De Tesla Model S en Model X zijn levende fossielen in de autowereld. De eerste verscheen in 2012, de tweede in 2015. Dat maakt hen ouder dan zowat eender welke andere nog verkrijgbare auto op de markt. En terwijl concurrenten inmiddels aan hun tweede of derde generatie bezig zijn, weigert Tesla koppig om ze te vervangen. In plaats daarvan krijgen ze nog maar eens… een update.

Oud, maar nog niet dood

Tesla presenteert vandaag de “verfijnde versies” van de Model S en Model X in België. Geen volledig nieuw platform dus, maar een reeks upgrades die het duo opnieuw dichter bij de moderne tijd moeten brengen. Volgens Tesla brengen ze “verfijning naar een nog hoger niveau, met maximale efficiëntie, comfort en ongeëvenaarde prestaties”.

Een facelift als tijdmachine

De nieuwe updates brengen vooral detailverbeteringen. Beide modellen krijgen een stiller interieur met betere isolatie tegen wind- en bandengeluid, extra geluidsabsorberende materialen en verfijnde actieve ruisonderdrukking. Ook de luchtvering werd herzien voor meer comfort. Dat was altijd al een zwak punt van Tesla’s.

Daarnaast komen er nieuwe velgdesigns (19”/21” voor Model S, 20”/22” voor Model X), dynamische sfeerverlichting, en adaptieve koplampen. De Model X krijgt bovendien meer schouderruimte op de derde zitrij. Tesla belooft een groter rijbereik dankzij nieuwe banden met lagere rolweerstand en aerodynamischere wielen.

De sportieve Plaid-versies worden niet vergeten: ze krijgen een nieuwe splitter, carbon-spoiler, verbeterde diffusor, verfijnde koolstofvezel-rotoren en meer verfijningen aan ophanging en aerodynamica voor meer stabiliteit bij hoge snelheden.

Een update die alles zegt

Tesla noemt dit “de beste versies ooit”, maar feit blijft dat Model S en Model X al meer dan een decennium meegaan. Ze werden in 2021 nog grondig vernieuwd, met een nieuw interieur en aandrijflijn, maar het fundament blijft hetzelfde. Tesla is van mening dat een volledige vervanging niet nodig is zolang het platform updates kan dragen.

Prijzen en prestaties

De Belgische leveringen starten in november. De Model S kost vanaf € 110.990, met een rijbereik tot 744 km (WLTP). De Plaid-versie haalt 0-100 km/u in 2,1 s en een topsnelheid tot 322 km/u (met carbon-remkit). De Model X begint bij € 115.990, goed voor 600 km WLTP. De Plaid-uitvoering sprint naar 100 km/u in 3,2 s. Tesla biedt tijdelijk gratis Supercharging en iets dat ‘Premium Connectivity’ heet aan bij levering.