Skoda 1000 MBX: zo ziet een coupé eruit als Skoda zich even laat gaan

Door: BV

Skoda staat bekend om zijn nuchtere kijk op auto’s. Ruimte, gebruiksgemak en slimme details komen er steevast voor op vorm en emotie. Maar wat gebeurt er als dat nuchtere Tsjechische verstand even een vleugje nostalgie toelaat? Dan krijg je iets als deze Skoda 1000 MBX – een moderne interpretatie van een van de zeldzaamste modellen uit de geschiedenis van het merk.

Knipoog naar de sixties

De originele 1000 MBX verscheen eind jaren zestig als coupéversie van de 1000 MB-sedan. Onder de motorkap lag een bescheiden 988 cc viercilinder met 52 pk – genoeg om 815 kilo Skoda in beweging te zetten. Het model was technisch eenvoudig, maar charmant, met een typische achterin geplaatste motor en een koetswerk dat duidelijk afweek van de massa. Van de gewone MB’s bouwde Skoda er ruim 440.000, maar van de coupé-varianten 1000 MBX en 1100 MBX samen slechts 2.517 stuks. Daarmee groeide de auto uit tot een verzamelobject.

Een coupé voor vandaag?

Fast forward naar vandaag. Skoda heeft zijn Modern Solid-designtaal op het zeldzame model losgelaten en een toekomstvisie getekend op wat de MBX anno 2025 zou kunnen zijn. Uiteraard volledig elektrisch, met luchtvering, een 2+2-interieur en opvallende schuifdeuren aan beide zijden. De achterste stoelen kunnen omhooggeklapt worden om extra ruimte te creëren – genoeg voor een fietsje of grote reiskoffer. Voorin lijken de twee stoelen visueel samen te smelten tot een doorlopende bank, als knipoog naar de eenvoud van vroeger.

Het koetswerk is dat van een tweedeurs sedan, maar verder heeft de nieuwe MBX weinig gemeen met zijn illustere voorganger. Geen retrodesign, zegt Skoda nadrukkelijk, maar een eerbetoon aan het verleden met de blik vooruit. Wat onderhuids zit is waarschijnlijk geleend van de aanstormende (maar reeds meermaals uitgestelde) elektrische opvolger voor de Porsche Cayman. Audi komt op dat platform ook met een sportief model.

Verder dan design komt hij niet

Wat blijft, is de geest van het origineel: een compacte, toegankelijke coupé die vooral praktisch wil zijn. Typisch Skoda dus — zelfs als het merk zich even laat verleiden tot een vleugje sentiment. Productieplannen zijn er niet.