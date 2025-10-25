Skoda Superb haalt 2.800 km uit één tank

Door: REDACTIE

Van Brussel naar Barcelona rijden, daar een weekendje rondtoeren en vervolgens terugkeren zonder te tanken. Klinkt onmogelijk, maar het kan. Althans, als je Miko Marczyk heet – Europees rallykampioen en zuinigheidswonder.

De Pool legde met een Skoda Superb 2.0 TDI een afstand van 2.831 kilometer af zonder bij te tanken, met amper 66 liter brandstof. Dat komt neer op een gemiddeld verbruik van 2,61 l/100 km – minder dan de helft van wat de fabriekscijfers beloven. De auto waarmee hij dat deed was niet eens een prototype, maar een standaard Superb 2.0 TDI DSG met 150 pk en 360 Nm. Alleen: hij stond wel op banden met lage rolweerstand en had een iets verlaagd Sportline-onderstel.

Je haalt het zelf niet

Om dat cijfer te halen reed Marczyk constant in Eco-modus, gemiddeld 80 km/u, en liet hij zijn Superb bij elk tolpoortje uitrollen vanaf honderden meters afstand. “Als de weg lichtjes opliep, liet ik de auto al lang op voorhand uitbollen,” aldus de Pool. Het resultaat: een rit die meer op een monniksoefening dan op een roadtrip leek.

Een huzarenstukje, zeker. Maar relevant? In het echte verkeer kom je nooit aan dat soort cijfers – tenzij je je passagiers tot wanhoop wilt drijven. Toch blijft het indrukwekkend. En bovenal: daar mag een elektrische auto eens achteraan gaan want de man pastte tenslotte dezelfde principes toe als wanneer automerken met tests willen aantonen hoe ver hun elektrische auto's echt geraken. Voor de steevast fel gemediathiseerde afstandstesten in Noorwegen worden bijvoorbeeld dezelfde principes toegepast.

Dat een diesel dit nog kan in tijden van elektrificatie, toont hoe efficiënt verbrandingsmotoren geworden zijn. Maar dat mag je vandaag bijna niet meer verkondigen.