Verkeerd gegokt: winst Porsche stuikt 96% ineen

Door: BV

De Duitse sportwagenbouwer krijgt harde klappen na mislukte elektrische gok Porsche, jarenlang dé winstmachine van de Volkswagen-groep, is keihard van zijn voetstuk gevallen. In de eerste negen maanden van 2025 zag de fabrikant zijn winst na belasting met maar liefst 95,9 procent dalen – van ruim 2,8 miljard naar amper 114 miljoen euro. De operationele winst smolt zelfs weg tot 40 miljoen euro, tegenover meer dan 4 miljard in dezelfde periode vorig jaar. Ook de omzet kreeg een knauw en zakte met zes procent tot 26,9 miljard euro.

Historische terugval

Dat is een historische terugval voor een merk dat de voorbije jaren bekendstond om zijn recordwinsten en torenhoge marges. Het bedrijf is in paniekmodus. De oorzaken zijn intussen duidelijk: Porsche heeft te hard ingezet op elektrificatie en dat plan pakt voorlopig verkeerd uit. De verkopen van de Taycan blijven ver achter bij de verwachtingen. Bovendien bleek het product geplaagd door technische problemen en een (te) lage kwaliteit. Ook het succes van de elektrische Macan laat op zich wachten. Tegelijk keldert de vraag in China – jarenlang de belangrijkste groeimarkt voor het merk.

De druppel die de emmer doet overlopen?

Daarbovenop komen onzekerheden op de Amerikaanse markt, waar de herinvoering van importtarieven door Donald Trump Duitse merken rechtstreeks raakt. Ook de wereldwijde vraag naar luxeauto’s staat onder druk door stijgende rente en verminderde koopkracht in het topsegment.

Porsche kondigde onlangs aan dat het zijn ambitieuze elektrificatiedoelen schrapt en de lancering van nieuwe EV’s uitstelt. Porsche is verplicht om z’n strategie volledig te herzien. Het voegt z’n naam op die manier bij een steeds langer wordende lijst automerken die zich genoodzaakt zijn om hun dure woorden en hoge beloftes over elektrificatie weer in te slikken. Eerder al moesten Volvo, Ford, Volkswagen, BMW, Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Opel) en Mercedes op de rem gaan staan.