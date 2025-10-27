Straks verplicht opladen met plug-in hybride? Automerken zijn voor.

Door: BV

De plug-in hybride ligt al jaren onder vuur. Volgens de ene is het de perfecte tussenstap naar volledig elektrisch rijden, volgens de andere pure volksverlakkerij — een manier om auto’s met een forse uitstoot toch een groen imago aan te meten. Milieuorganisaties en EV-belangengroep Transport & Environment (T&E) voeren al langer felle campagne tegen het systeem, dat volgens hen de klimaatdoelstellingen ondergraaft in plaats van ondersteunt.

Verplicht opladen?

Toch blijft de stekkerhybride populair. In ons land, maar ook in Duitsland. En precies daar klinkt nu een opmerkelijke oproep: de Duitse auto-industrie wil een laadplicht invoeren voor plug-in hybrides. Onder de slogan ‘Red de plug-inhybride’ pleit sectororganisatie VDA (dat is de koepelfederatie van auto-invoerders) ervoor om eigenaars te verplichten hun wagen regelmatig op te laden. Zo wil ze voorkomen dat het concept na 2035 volledig in de ban gaat — wanneer enkel nog emissievrije voertuigen verkocht mogen worden in Europa.

Plug-in hybrides combineren een verbrandingsmotor met een elektrische aandrijving, maar in de praktijk rijden veel eigenaars vooral op benzine of diesel. Dat ondermijnt het milieueffect. Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung wil VDA-voorzitter Hildegard Müller dat veranderen. Ze stelt voor om de wagens zó te ontwerpen dat regelmatig opladen verplicht wordt — bijvoorbeeld door het motorvermogen te beperken als de batterij niet wordt geladen.

“Zo stimuleren we elektrisch rijden op een gerichte manier,” aldus Müller. Maar het voorstel komt op een moment dat het imago van de plug-in hybride onder druk staat. Transport & Environment beweert bijvoorbeeld dat hun reële CO₂-uitstoot tot vijf keer hoger ligt dan wat de officiële cijfers aangeven.

Alles verandert heel de tijd

Brussel werkt intussen nog maar eens aan nieuwe meetmethodes om die kloof te dichten. Die kunnen een grote impact hebben op de fabrieksnormen voor CO₂-uitstoot, die richting 2035 steeds strenger worden — tot nul. Het loopt Europees helemaal niet lekker met de verplichte elektrificatie en de economische gevolgen zijn dramatisch te noemen, maar de politiek geeft zich nog gewonnen. De Duitse autolobby hoopt alvast dat de laadplicht de stekkerhybride kan redden.