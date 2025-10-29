Ook Japan is niet veilig voor Chinese invasie: BYD Racco is eerste Chinese kei-car

Door: BV

China’s elektrische grootmacht BYD breidt zijn imperium verder uit — dit keer naar het meest Japanse aller voertuigsegmenten: de kei-car. De gloednieuwe BYD Racco is het eerste model van Chinese makelij dat zich in deze ultracompacte klasse waagt, en dat is op zich al historisch. Het model stond onaangekondigd op de Japan Mobility Show - zeg maar: het Autosalon van Japan

Compacte allesdoener

De Racco houdt zich strikt aan de Japanse kei-regels, die de afmetingen beperken tot 3,4 meter lengte, 1,48 meter breedte en 2 meter hoogte. Daardoor lijkt hij op het eerste gezicht sterk op gevestigde spelers zoals de Mitsubishi eK Space of Daihatsu Tanto. De korte neus, het steile voorruitje, de vlakke zijkanten en de schuifdeuren volgen het vertrouwde kei-recept, maar BYD voegt moderne accenten toe: C-vormige LED-signatuur, 15-duims velgen en vier schijfremmen — zeldzaam in dit segment.

Elektrisch keipakket

Volgens voorlopige info krijgt de kleine EV accupakketten van 20 of 40 kWh, goed voor zo’n 180 km rijbereik. Snelladen tot 100 kW behoort tot de mogelijkheden, en dankzij de vloerbatterij ligt het zwaartepunt laag. BYD wil met de Racco meteen een stap hoger mikken dan Japanse rivalen zoals de Nissan Sakura of Mitsubishi eK X EV.

Opvallend praktisch

Binnenin zou de Racco verrassend hoog mikken voor zijn klasse. Verwacht een digitaal instrumentenpaneel, een groot infotainmentscherm en een volledig pakket rijhulpsystemen. Ook een warmtepomp voor de klimaatregeling wordt genoemd — een zeldzame luxe in een segment waar elke yen telt.

Aanval op heilige grond

BYD’s plan is duidelijk: de Racco moet Japanse kopers overtuigen dat ook een Chinese kei-car kwaliteit en technologie kan combineren. De voorbestellingen starten in de zomer van 2026, met prijzen vanaf ongeveer 2,5 miljoen yen (ongeveer €15.000). China’s aanval op het Japanse autolandschap is dus niet langer hypothetisch.