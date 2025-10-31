Seat Arona blijft bestaan, krijgt facelift, dankzij sterke verkoopcijfers

Door: BV

Seat mag dan langzaam plaats moeten maken voor Cupra, zijn modellen blijven voorlopig nog springlevend. De compacte SUV Arona krijgt zelfs een facelift, terwijl hij eigenlijk al aan z'n pensioen toe is. De vernieuwde versie krijgt een opgefrist uiterlijk, een verbeterd interieur en blijft volgens Seat een van de hoekstenen van het gamma. Sinds de lancering in 2017 werden al meer dan 750.000 exemplaren verkocht.

Vernieuwd design en interieur

De Arona krijgt een hertekende voorbumper met zwarte accenten, robuustere beschermingsdelen en nieuwe lichtmetalen velgen tot 18 inch. Drie nieuwe lakkleuren — Liminal, Oniric en Hypnotic — moeten de SUV een jeugdigere uitstraling geven. Binnenin werd vooral gewerkt aan de kwaliteitsindruk, met zachtere materialen, sportieve FR-details en meer comfortopties. De koffer blijft met 400 liter inhoud ongewijzigd.

Connectiviteit en veiligheid

Het infotainmentsysteem krijgt standaard een 8,25-inch scherm met smartphone-integratie via Apple CarPlay en Android Auto; optioneel is er een 9,2-inch versie met draadloze verbinding en spraakbesturing. Ook het veiligheidsarsenaal is uitgebreid met onder meer Travel Assist, Adaptive Cruise Control en Full LED-verlichting.

Motoren en prijzen

De motoren blijven vertrouwd: drie benzineversies van 95 tot 150 pk, met handgeschakelde of DSG-automaat. De vernieuwde Arona rolt nog steeds van de band in Martorell bij Barcelona.

De Belgische prijzen starten bij 22.890 euro (btw incl.), met eerste leveringen eind december 2025.