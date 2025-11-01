Studiemodel Mazda is meer Mini dan Mini

Door: BV

Mazda verrast op het Autosalon van Japan met een concept car die klein en schattig is. Het merk dat doorgaans inzet op rijbeleving, schuift met dit studiemodel opvallend richting technologie en emotie.

Kleiner, ronder, vriendelijker

De Vision-X Compact is amper 3,82 meter lang, ruim tien centimeter korter dan de Mazda 2, en mikt duidelijk op het stedelijke segment waar Mini en Fiat 500 zich thuis voelen. Toch oogt het geheel minder retro en meer futuristisch. De grille is gesloten, geflankeerd door verlichte ‘slagtanden’ en een gloeiende Mazda-badge. Kleine koplampen, digitale buitenspiegels en een afgeronde achterzijde versterken het vriendelijke karakter. Een panoramisch dak en zwarte wielranden zorgen voor contrast en een vleugje SUV-allure.

Binnenin: smartphone in plaats van scherm

Het interieur is radicaal eenvoudig. Geen klassiek infotainmentscherm – Mazda verwacht dat bestuurders gewoon hun smartphone gebruiken. Voor de rest: een minimalistisch dashboard, een afgeplat stuur en een cirkelvormig digitaal instrumentenpaneel. Het is een oefening in rust en orde, maar ook een duidelijke breuk met de gebruikelijke cockpitdrukte.

Een auto met gevoelens

Waar de Vision-X Compact zich echt onderscheidt, is zijn AI-persoonlijkheid. Mazda spreekt over een empathische kunstmatige intelligentie die als een vriend moet aanvoelen (maar zoals dat gaat met AI waarschijnlijk gewoon liegt). De auto praat met je, onthoudt gesprekken en voelt zelfs je stemming aan. Hij kan een compliment geven (“mooie inhaalmanoeuvre”) of een suggestie doen (“zin in dat café van vorige week?”). De bedoeling is dat mens en machine een emotionele band opbouwen – “zoals een oprechte vriendschap”, aldus Mazda.

Toekomstmuziek met een vleugje realiteit

Voorlopig blijft het toekomstmuziek, maar Mazda bevestigt wel dat Google Assistant binnenkort wordt vervangen door Gemini, dat complexere gesprekken aankan.

Meer Mini dan Mini

De Vision-X Compact belichaamt alles wat Mini ooit wilde zijn: speels en compact. Maar terwijl Mini’s uitgroeiden tot karikaturale mastodonten, die nog weinig met het originele gedachtengoed te maken hebben, zegt Mazda: “die doelgroep interesseert ons wel”.