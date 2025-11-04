Volgende Toyota Corolla wordt (ook) elektrisch

Door: BV

De grootste autobouwer ter wereld stelt z'n mening bij. Toyota, jarenlang kampioen van de hybride technologie, maakt zich op voor een elektrische toekomst. Op het Autosalon van Japan werd het studiemodel van de volgende Toyota Corolla onthuld — en die krijgt voor het eerst een volledig elektrische aandrijving.

De wind draait in Tokio

Dat Toyota deze stap zet, is opvallend. Het merk keek jarenlang neer op batterijauto’s, overtuigd dat hybrides – zoals de Prius – de meest efficiënte oplossing boden. De bZ4X was een eerste poging, maar vooral de eerste uitvoering (het model werd recent opgefrist) bleek veel te wensen over te laten. En belangrijker - het is slechts een nicheproduct. Een volledig elektrische Corolla is van een totaal andere orde.

Een Corolla is voor iedereen

Toyota werkt intussen aan de dertiende generatie van zijn populairste model. De conceptversie oogt sportief en heeft scherpe lijnen. En ook: het ding is er groot geworden. Veel van die scherpe kantjes sneuvelen straks wellicht op weg naar een seriemodel. De Corolla is een saaie auto en dat moet zo blijven. Toyota verwoordt het zo: "een Corolla is een auto voor iedereen". Het is trouwens een onderschatte kunst - saaie auto's maken. Dat is eigenlijk erg moeilijk.

De elektrische versie komt naast uitvoeringen met benzine, hybride of plug-inhybride aandrijving. Zo kiest Toyota niet voor één pad, maar voor alle paden tegelijk. Met die strategie schaart Toyota zich bij merken die multifunctionele platforms ontwikkelen, geschikt voor verschillende aandrijvingen. Het idee van een puur elektrische architectuur – zoals Tesla of Volkswagen die voorstonden – verliest terrein. Te duur, te rigide. En wanneer een industriereus als Toyota van koers verandert, volgt de rest.