De laatste adem van Alpine op benzine: A110 R Ultime

Door: BV

Met de A110 R Ultime neemt Alpine afscheid van de benzinegeneratie met een luide knal. De meest extreme A110 ooit is een straatlegale circuitmachine die alles uit het beproefde recept perst: lichtgewicht, pure mechaniek en messcherpe aerodynamica. De gelimiteerde reeks van slechts 110 exemplaren sluit een hoofdstuk af in de geschiedenis van het Franse merk, dat intussen volop werkt aan zijn elektrische toekomst.

Koolstof, vermogen en aerodynamica

Onder de koolstofvezelkap schuilt dezelfde 1,8-liter viercilinder met turbo als in de A110 R, maar hier geperst tot 345 pk (met RON 102-brandstof). Daarmee sprint de R Ultime in 3,8 seconden naar 100 km/u – een tiende sneller dan zijn reeds krankzinnig snelle voorganger. Dankzij het lage gewicht en een nog radicalere ophanging mikt Alpine op een vermogens-gewichtsverhouding die het circuit opzoekt zonder compromissen.

De aerodynamica werd volledig herwerkt. Nieuwe vinnen, een specifieke motorkap, een ducktail-spoiler met dubbele flappen en een verlaagd chassis zorgen voor tot 149 kg extra neerwaartse druk bij 275 km/u. De voorvleugels kregen een flexibele lip die de auto toelaat om over kerbstones te jagen zonder schade, terwijl de achtervleugel verstelbaar is in vier standen – tot zes graden extra downforce voor circuitgebruik.

Een atelier voor de elite

Alpine positioneert de A110 R Ultime niet alleen als rijdersauto, maar ook als verzamelobject, met speciale afwerkingsniveau's. Klanten kunnen zelfs wegen op de mateiraalkeuze.

‘La Bleue’: de belichaming van Alpine

Vijftien van de 110 wagens krijgen een bijzondere behandeling als ‘La Bleue’ – een pronkstuk dat de knowhow van de fabriek in Dieppe tentoonstelt. Het koetswerk combineert twee historische Alpine-tinten, Abysse- en Alpine-blauw, in een handgeschilderd kleurverloop. Het interieur is afgewerkt in blauw leder en Alcantara van Poltrona Frau®, als ultiem eerbetoon aan het erfgoed van het merk.

Prijs

De A110 R Ultime kost vanaf 265.000 euro, inclusief btw. Leveringen starten begin 2026. Daarmee is het niet enkel de snelste, maar ook de duurste Alpine ooit.