Renault zet door: de Twingo maakt een verrassende comeback

Door: BV

Renault blijft zijn modellengamma in ijltempo vernieuwen. Na de opvallende wedergeboortes van de Renault 4 en 5 schuift het merk nu een nóg compacter elektrisch model naar voren: de nieuwe Twingo E-Tech Electric. Een stadswagen die mikt op charme, eenvoud en vooral een scherpe prijs.

Design met knipoog

De nieuwe Twingo knipoogt onsubtiel naar de eerste generatie. De vormtaal, de bolle lichtunits en het guitige gezicht refereren duidelijk aan het iconische model uit de jaren ’90. Toch blijft het geheel modern, met led-verlichting, grotere wielen en strakkere proporties. De auto groeide in alle richtingen en schakelt over van driedeurs naar vijfdeurs, wat hem bruikbaarder maakt.

Achteraan valt vooral de grafische signatuur van de achterlichten op en de centraal geplaatste “Twingo”-naam. Een Renault-logo krijg je niet.

Flexibel interieur

Binnenin kiest Renault niet voor een nostalgische herinterpretatie, maar voor een fris en vrolijk dashboard met kleuraccenten. Een digitaal instrumentenpaneel (7”) en een infotainmentscherm van 10” zijn standaard – inclusief Google-integratie vanaf de hogere afwerking. Achterin staan twee afzonderlijk verschuifbare stoelen die de koffer variabel maken: 260 tot 360 liter, afhankelijk van de gekozen configuratie. Met de rugleuning neer haalt hij zelfs 1.000 liter.

Techniek en autonomie

De Twingo staat op het AmpR Small-platform dat hij deelt met de elektrische Renault 4 en 5. Onder de vloer ligt een LFP-accu van 27,5 kWh, gekoppeld aan een elektromotor van 82 pk. Dat levert een rijbereik van 263 km (WLTP) op. Laden kan aan 11 kW AC en 50 kW DC — meteen een voordeel ten opzichte van de Dacia Spring, die trager stroom tapt.

De prestaties zijn bescheiden, vooral in vergelijking met de vaak abnormale acceleratietijden van veel elektrische auto’s., Maar 0-100 km/u in 12,1 tellen moet genoeg zijn om met het verkeer mee te kunnen.

Prijs en positionering

De productie gebeurt in Slovenië, waardoor de Twingo geen Chinese invoerheffing draagt en tegelijk de hoge loonkosten van West-Europa worden vermeden. In Frankrijk duikt de prijs net onder de €20.000, al geldt dat voor een versie zonder snelladen. In ons land wordt DC-laden wellicht standaard, waardoor een prijs iets boven de 20.000 euro realistischer lijkt.