Markt nieuwe auto’s koelt verder af in oktober

Door: BV

De Belgische markt voor nieuwe voertuigen is in oktober verder afgekoeld. Vorige maand werden 33.955 nieuwe personenwagens ingeschreven, goed voor een daling van -6,8% tegenover oktober 2024. De terugval komt opnieuw vooral van het segment van de bedrijfswagens: dat zakte van 23.112 naar 20.726 inschrijvingen. Het particuliere segment blijft daarentegen opvallend stabiel met 13.229 registraties, nauwelijks minder dan de 13.335 van vorig jaar.

Op het vlak van aandrijvingen blijven benzine en volledig elektrisch de populairste keuzes. Met 38,5% marktaandeel behoudt benzine nipt de leiding, maar elektrische wagens komen met 36,4% opvallend dichtbij. België blijft in tegenstelling tot de meerderheid van de Europese landen, een echte motor voor elektrisch rijden.

Alleen Dacia wint in top 10, BMW verliest fors

De lagere aantallen in het segment van de bedrijfswagens laten zich danig voelen bij de automerken die traditioneel hun neus ophalen voor de particuliere koper. Op nummer 1: BMW. Dat blijft de koppositie bekleden in oktober, maar het ziet z’n aantallen met ruim 35 procent slinken. Het marktaandeel van het typische leasingmerk zakt nu naar 9,9 procent, terwijl dat een jaar geleden nog ruim 14 procent was. Dat BMW de leiding behoudt, is louter te danken aan de algemeen dalende trend van alle merken in de Belgische top-10. Slechts één merk vormt de uitzondering - Dacia. Dat staat nu met meer dan 1 op 20 nieuwe auto’s al op de vierde plaats.

Verder in de rangorde nog twee erg pijnlijke dalers: Tesla verloor ei zo na 69 procent. En om te onderlijnen dat de crisis bij Porsche compleet is: daar verdween net geen 55 procent van het volume.

Lichte bedrijfsvoertuigen

Na zes opeenvolgende groeimaanden tekent het segment van de lichte bedrijfsvoertuigen in oktober een daling op van -5,8% (348 stuks minder). Toch blijft de balans over tien maanden positief met 61.753 registraties, een stijging van +10,6% tegenover dezelfde periode in 2024.

Motorfietsen en scooters

De markt van de tweewielers met motor kreeg een zware klap in oktober, met een terugval van -24,9%. Die daling moet volgens koepelfederatie Febiac echter in perspectief worden geplaatst, aangezien het laatste kwartaal van 2024 uitzonderlijk sterk was door een rush in aanloop naar de invoering van Euro 5+ uitstootnorm op 1 januari 2025. Na tien maanden staat het segment op 23.253 inschrijvingen, nog altijd -6% onder het recordjaar 2024.