Volkswagen wordt nóg Chinezer: de ID.Unyx 08 krijgt een lichtgevende wolf erbij

Door: REDACTIE

Volkswagen heeft in China een nieuw elektrisch SUV-model onthuld dat de subtiele naam ID.Unyx 08 draagt. En wie dacht dat recente VW’s al voldoende Chinese invloeden hadden — denk aan verlichte logo’s, lichtbalken en alle gimmicks die je vroeger alleen op AliExpress vond — mag zich verheugen. Want deze keer krijgt het allemaal een glow-up in de vorm van… een oplichtende wolf in de derde remlichtunit. Jawel: Wolfsburg is nu wérkelijk Wolfs-burg.

Samen met Xpeng

De Unyx 08 is het eerste product van de samenwerking tussen VW en Xpeng, gebouwd door het joint venture-filiaal Volkswagen Anhui. Het model blijft opvallend trouw aan de ID.EVO-conceptcar: gladgestreken oppervlakken, frameloze deuren en zwarte A-stijlen die een zwevend dak moeten suggereren. De schouders zijn breed, de lichtunits nog breder en de styling is bijzonder hard op Chinese leest geschoeid.

Qua formaat meet de Unyx 08 5 meter lang, 1,95 m breed en 1,69 m hoog, met een wielbasis van 3,03 meter. Daarmee zit hij ergens tussen de Tiguan en Atlas die in Europa niet te koop is, maar met meer wielbasis dan beide – want in China koopt men geen auto, men koopt beenruimte voor de achterbank.

800V-architectuur

Onderhuids zit een 800V-architectuur, met keuze uit een single- of dual-motorconfiguratie. In zijn krachtigste vorm levert de EV tot 496 pk, gevoed door een LFP-batterij van CATL. VW belooft een CLTC-range van meer dan 700 kilometer, wat in realiteit uiteraard minder wordt, maar het leest wel leuk op een brochure.

Het interieur is nog geheim, al kondigt VW een AI-assistent en L2++-rijhulpsystemen aan. Met andere woorden: een groot scherm, nog een groot scherm, en een stem die je vertelt dat je beter rijdt dan je denkt.

30 nieuwe modellen

In 2026 komt de Unyx 08 op de Chinese markt, naast de kleinere Unyx 06 en de nieuwe Unyx 07 sedan. En daarna volgen er nóg 20 geëlektrificeerde modellen uit VW’s Chinese joint ventures. Als je dacht dat Volkswagen al veel modellen had, wacht dan maar tot Wolfsburg helemaal fuseert met Shenzhen. Het is onwaarschijnlijk dat we deze SUV ooit in Europa zien, maar in Wolfsburg kijkt men verlekkerd naar de techniek onder deze auto.