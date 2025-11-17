BMW M5 ter discussie: 150.000 euro voor een knutselafwerking

Door: REDACTIE

Rond de nieuwe BMW M5 klinkt steeds meer kritiek. Vooral op liefhebbersfora. En het gaat ditmaal niet om het soms stuiterige veergedrag om z'n kollosale gewicht, maar om duidelijk zichtbare besparingen. De prijs is inmiddels stratosferisch - om en bij de 150.000 euro voor een model zonder extra’s - maar tegelijk gaat BMW verder dan ooit in het beperken van unieke onderdelen.

De focus ligt op de keuze van BMW om wel een bredere achteras te monteren, zoals in het verleden ook al het geval was. Die wordt gehuisd in bredere wielbogen. Maar vanouds wordt naar die verbreding toegewerkt door ook een specifieke achterdeur te monteren. Dat is bij de nieuwe generatie niet het geval. Op internet wordt gezegd dat het resultaat er onaf uitziet: brede, agressieve wielkasten die abrupt botsen met een deurpaneel dat duidelijk niet voor die vorm bedacht is. Veel gehoorde conclusie “het ziet eruit als een knutselprojectje”.

BMW in de verdediging

BMW M-baas Frank van Meel verdedigt de keuze en zegt dat de visuele breuk net de kracht en het racewagen-karakter moet benadrukken. Maar op sociale media en in commentaren wordt duidelijk het publiek er niet voor valt. “Duidelijke kostenbesparing’ klinkt het. Er valt ook weinig in te brengen tegen de observatie dat de M5-sedan er minder coherent door oogt.

Het is niet de eerst keer dat BMW ondanks een exotische tarifering kiest voor duidelijk zichtbare kostenbesparing. Ook bij de M3 worden - in tegenstelling tot vorige generaties - standaarddeuren gebruikt. De integratie ziet er daar net zo stuntelig uit.

Op liefhebbersfora klinkt steeds vaker dat wie zich zonder protest neerlegt bij BMW’s besparingskeuzes – en dus toch zo’n dure M5 met standaarddeuren koopt – door sommigen wordt gezien als iemand met “meer geld dan gezond verstand”. Een scherpe formulering die steeds vaker opduikt.