Mercedes-AMG moet luidste modellen schrappen van Europa

Door: BV

Slechts nieuws voor iedereen die vindt dat een échte AMG-Mercedes de buren wakker moet maken. Mercedes haalt straks een aantal AMG-modellen uit de rekken omdat ze te luid zijn. Op 1 juli 2026 gaat een nieuwe geluidsnorm in - de zoveelste verstrenging van de autoregelgeving - en zorgt ervoor dat een aantal modellen uit Stuttgart - sorry, Affalterbach - straks niet meer verkocht mogen worden.

Een gelekt intern document toont hoe de nieuwe geluidsnorm UN-R51.03 Phase 3, die op 1 juli 2026 ingaat, de buitengeluidlimieten verder aanscherpt. De maatregel maakt deel uit van een bredere Europese strijd tegen stedelijke geluidsoverlast.

De slachtoffers

Volgende AMG-modellen zijn niet langer in lijn te brengen met de regelgeving en daardoor wordt de productie ervan stopgezet. Het gaat volgens de memo om de AMG C43 4Matic, GLC43 4Matic en GLA35 4Matic. Al in februari 2026 stoppen de montagebanden daarvan. De C63 S E Performance en GLC63 S E Performance krijgen nog een paar maanden respijt tot mei 2026.

Opvallend: het zijn allemaal viercilinders. Eén model, de GLA45 S 4Matic+, overleeft voorlopig. Dealers kregen wel al de duidelijke waarschuwing om geen bestellingen meer te aanvaarden voor de andere modellen.

Mooi meegenomen in dit geval

En dan is er nog de olifant in de kamer: de viercilinder plug-in C63 S E Performance was een regelrechte flop. Klanten liepen weg toen AMG de iconische 4.0 V8 verving door een 2.0-liter viercilinder met stekker. Verkoopcijfers bleven achter, persreacties waren lauw en zelfs fans wilden het “technologische wonderkind” niet in de garage.

De nieuwe EU-normen geven Mercedes dus een perfect excuus om het model zonder al te veel gezichtsverlies af te voeren. Officieel ligt het aan de regelgeving. Dat de C63 in 2026 een rij-in-lijn-zescilinder krijgt, zegt eigenlijk alles.

De achtcilinder blijft (nog even)

Goed nieuws voor traditionalisten: de V8-modellen worden niet geraakt volgens de gelekte memo. Mercedes beschouwt de achtcilinder hoe langer hoe meer als onlosmakelijk verbonden met AMG. Hoe onlosmakelijk? Het zal toekomstige elektrische AMG’s een V8-namaakgeluid geven.