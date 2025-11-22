Weer Volvo-schaamte: “de toekomst van de veiligheid” geschrapt

Door: BV

De carrière van de Volvo EX90 begint stilaan op een soap te lijken. Eerst waren er de softwareproblemen en uitgestelde leveringen. Volvo leed er een miljard euro verlies door, maar het waren de klanten die met de zorgen zaten. Daarna besloot de constructeur dat de oude XC90 gewoon mocht blijven doorrijden, omdat de volledig elektrische opvolger niet snel genoeg de showroom uit rolt. Extra pijnlijk: die stokoude voorganger voelt op veel vlakken nog altijd kwalitatiever aan.

Kroonjuweel sneuvelt

En nu gaat het kroonjuweel op het dak er ook af. De trots aangekondigde LiDAR – ooit hét bewijs dat Volvo “vooropliep in veiligheid” – is eerst gedegradeerd van standaarduitrusting naar optie, en verdwijnt vanaf modeljaar 2026 gewoon helemaal van EX90 en ES90. De futuristische dakkapel wordt dus weer een gewoon dak.

Het ding werkt gewoon niet goed

Officieel doet Volvo dat “om aan de klantenvraag te voldoen” en omdat de levering van de hardware beperkt is. In hetzelfde persbericht staat echter dat het ook te maken heeft met “het beperken van risico in de toeleveringsketen” en – belangrijk detail – met het feit dat LiDAR-partner Luminar zijn contractuele verplichtingen niet zou zijn nagekomen. Als automerken de naam van een leverancier noemen, weet je dat ze de zwarte piet doorschuiven. De realiteit is: het ding werkt gewoon niet zoals het hoort, maar ligt dat aan het product of aan de integratie?

LiDAR-fabrikant Luminar ziet heeft een claim ingediend voor “aanzienlijke schade”, omdat het van mening is dat de fout bij Volvo ligt. Volvo was de grootste klant van het bedrijf. Als je hoofdklant de stekker eruit trekt, wordt het plots erg stil in de boekhouding.

En wat betekent dat voor de klant?

Intussen houdt Volvo vol dat zijn topmodellen “ook zonder LiDAR” perfect veilig blijven, dankzij camera’s, radar en stevige rekenkracht. Een uitspraak die helemaal haaks staat met wat het merk verkondigde toen de LiDAR werd geïntroduceerd. De Volvo’s die intussen rondrijden met die dakbult - die door z’n positie wat doet denken aan een taxi - zijn intussen een schaamlapje voor zowel de fabrikant die veel beloofde als de klant die het allemaal geloofde.