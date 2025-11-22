Elektrische Cayenne Turbo is… zwaarste Porsche ooit

Door: BV

De nieuwe Cayenne Electric moest vooral headlines halen als krachtigste Porsche in serieproductie. In Turbo-vorm levert de SUV tot 1.139 pk en knalt hij in 2,5 s naar 100 km/u – cijfers waarmee hij vlot in hypercar-territorium speelt. Maar achter de indrukwekkende vermogenscijfers schuilt een minder flatterend record: het gewicht. Het ding is niet alleen monsterlijk snel, maar ook kolossaal zwaar. Het ‘recept voor een ramp’ zullen velen zeggen. Er wordt nu al openlijk gespeculeerd op een acceleratielimiet voor auto’s.

Meer dan 2,7 ton (!!)

Volgens de technische fiche weegt de Cayenne Turbo Electric 2.645 kg volgens de DIN-norm. Tel je er de volgens EU-richtlijn verplichte 75 kg voor bestuurder bij, dan kom je op 2.720 kg rijklaar. Daarmee is dit officieel de zwaarste straatlegale Porsche ooit, nog boven de al niet lichte Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé (2.595 kg).

Om dat in perspectief te plaatsen: de nieuwe plug-inhybride BMW M5 werd al (terecht) uitgelachen om zijn massa (en zijn krenterige design - dat lees je hier), maar blijft met 2.444 tot 2.508 kg toch duidelijk onder de elektrische Cayenne. Zelfs een Ford F-150 Raptor, de meest radicale versie van een gigantische pick-up, tikt af rond 2.590 kg – nog altijd lichter dan de Porsche.

Weinig auto's nog zwaarder

Het is lang zoeken naar auto’s die nog zwaarder zijn. Maar ze bestaan wel. Een Rivian R1S Quad Motor - In Europa niet verkrijgbaar - zit rond 3.170 kg, terwijl de Mercedes G-Class G580 EQ en Cadillac Escalade IQ meer wegen dan de Cayenna. Maar het blijft opvallend dat een merk dat zijn reputatie bouwde op lichtvoetige sportwagens nu een SUV in de catalogus heeft die vlot richting 2,7 ton gaat.

Porsche probeert de natuurwetten te slim af te zijn met actieve vering, vierwielsturing en geavanceerde torque-vectoring, die de massa moeten verdoezelen. Maar het blijven kunstgrepen. Eén ding is zeker: bij de Cayenne Turbo Electric is gewicht geen detail in de kleine lettertjes, maar een hoofdrolspeler in het verhaal.