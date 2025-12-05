Alfa Romeo Quadrifoglio Collezione: rood, zeldzaam en al bijna uitverkocht

Door: BV

Eigenlijk zouden de grote Alfa Romeo’s - de Giulia en de Stelvio - intussen met pensioen moeten zijn. Maar uitstel voor de opvolgers zorgt ervoor dat ze nog even langer doorgaan. Het is ook meteen de gelegenheid om de sportiefste versies nog één keer extra in de verf te zetten.

Laatste liefdesbrief

Met de Quadrifoglio Collezione, een gelimiteerde reeks, viert Alfa Romeo nog eens het beroemde klavertjevie. Van beide modellen worden wereldwijd slechts 63 genummerde exemplaren gebouwd, een knipoog naar 1963, het jaar waarin het Quadrifoglio-symbool voor het eerst op een straatauto verscheen.

Uiterlijk herken je de Collezione meteen aan de exclusieve Rosso Collezione-lak, geïnspireerd op het Rosso Villa d’Este van de 33 Stradale. De Giulia krijgt een donkerdere, meer ingetogen tint, de Stelvio een helderder, “opener” rood. Verder zijn er koolstofvezel spiegelkappen, een carbon dak (op de Giulia), donkere lichtmetalen velgen en een carbon-keramisch remsysteem met gebronsde remklauwen en rood Alfa-logo. De uitlaat komt van Akrapovič en krijgt eveneens carbonaccenten.

Binnenin wordt de stijl doorgezet: Sparco-kuipzetels zijn aan de achterzijde afgewerkt met carbon en bekleed met leder en Alcantara, met rode stiksels en met het opschrift “1 di 63 Collezione” in de hoofdsteunen. Ook het dashboard is in leer uitgevoerd en afgewerkt met koolstofvezel.

Muzikale motor

Onder de motorkap blijft alles vertrouwd: de 2,9-liter biturbo V6 levert 520 pk en 600 Nm, goed voor een Giulia Quadrifoglio die 0-100 km/u afwerkt in 3,9 s en doorloopt tot 308 km/u. Aan de techniek wordt dus niet geraakt; de Collezione mikt duidelijk op verzamelaars die een “instant classic” zoeken, met meer exclusiviteit dan prestaties.

De Quadrifoglio Collezione wordt aangeboden in Europa, het Verenigd Koninkrijk, China, Japan en het Midden-Oosten. Prijzen zijn nog niet bekend, maar reken erop deze flink boven de reguliere versie gepositioneerd worden.