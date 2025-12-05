Jaguar - Land Rover zet designgod aan de deur

Door: BV

Bij Jaguar Land Rover werd Gerry McGovern jarenlang als onaantastbaar behandeld. De man achter de heropleving van Range Rover én de nieuwe Defender presenteerde zichzelf graag als Chief Creative Officer. Hij tilde naar eigen zeggen het culturele niveau van het bedrijf omhoog. Nu is diezelfde designbaas volgens insiders op staande voet buitengezet – inclusief escorte tot aan de deur. Een officiële uitleg is er niet. Geruchten des te meer.

Een nieuwe baas

De timing is opvallend. Kort vóór McGoverns vertrek schoof de Indische eigenaar Tata namelijk ex-CFO PB Balaji naar voren als nieuwe JLR-CEO. Een cijferman. Boekhouder. Niet het type dat onder de indruk raakt van een designer met sterrenallures. In een groep waar de marges onder druk staan en een cyberaanval recent de productie wekenlang stillegde, worden creatieve ego’s plots minder belangrijk.

Online draaien de speculaties overuren. Een eerste lezing: dit is gewoon machtspolitiek. McGovern zat dicht bij de oude Tata-top, had een zetel in de directieraad en veel autonomie. Met een nieuwe CEO is het klassiek opruimen: eigen mensen naar voren schuiven, oude machtsblokken breken.

De onwaarschijnlijke flop die Jaguar is

Tweede theorie: zijn Jaguar-visie is simpelweg té ver doorgeslagen. De geplande elektrische hergeboorte als duur niche-“luxemerk”, rare conceptcars en een rebranding waarbij zelfs het iconische logo sneuvelt. De nieuwe richting van Jaguar wordt nu al bestempeld als een complete mislukking. De imagoschade is enorm. Inmiddels maakte het bedrijf een beschamende bocht van 180 graden. In plaats van een complete breuk met het verleden - onder slogan ‘copy nothing’ wordt het studiemodel her en der opgevoerd aan de zijde van klassieke Jaguars. Influencers worden betaald om te zeggen dat het design geworteld is in de geschiedenis van het bedrijf - precies de omgekeerde boodschap als bij de eerste voorstelling. Het marketingagentschap werd eerder al aan de deur gezet. Misschien was het nu tijd voor de bezieler van de ommezwaai.

Derde piste is minder spectaculair maar waarschijnlijk: een combinatie van allemaal een beetje. Een dominante designchef, een risicovolle merkstrategie, tegenvallende resultaten en een nieuwe CEO die duidelijk wil maken wie er nu écht de baas is.

Wat het ook wordt, voor JLR is dit een breuklijn. De huidige Range Rovers en Defenders blijven, maar de volgende generaties zullen zonder McGoverns handtekening ontstaan. Voor een man die zichzelf graag als onmisbaar neerzette, is er geen pijnlijkere exit denkbaar.