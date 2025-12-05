Gezinnen kiezen voor eenvoud: dit zijn de VAB gezinswagens van 2026

Door: BV

Net voor het nieuwe jaar ingaat kiest mobiliteitsorganisatie VAB de Gezinswagens van het Jaar. Dat gebeurde nu al voor de 39ste keer. Een vakjury van gespecialiseerde journalisten, maar voorla echte gezinnen laten hun voorkeur spreken. En de jongste tijd speelt ook de kilometerkostprijs mee in het resultaat. De auto’s worden verkozen in twee categorieën: tot 26.000 euro en tot 41.500 euro. Dat is respectievelijk 1.000 en 1.500 euro meer dan één jaar geleden. Auto’s blijven maar duurder worden. Sinds 2025 is er geen aparte categorie voor elektrische auto’s meer. Die moeten zich nu bewijzen tegen andere aandrijfcombinaties.

Fiat Grande Panda is VAB Gezinswagen van het jaar

In de eerste categorie is het de nieuwe Fiat Grande Panda die de kroon kaapt. De auto overtuigt met z’n lage gebruikskost, sympathieke looks, leuke accenten en ruime koffer. Van de Grande Panda bestaat een louter elektrische variant, maar het is de (mild) hybrid die zichzelf het Goud opspeld. Dat is ook het geval voor de C3 Aircross die de tweede stek haalt. De eerste elektrische auto staat op het onderste ereschavot. Dat is de MG EV3.

Dacia wint wéér

In de categorie van de grotere gezinswagens wint publiekslieveling Dacia met de nieuwe Bigster - de grotere versie van de Duster, zeg maar. De jongste overwinning van het merk dateert nog maar uit 2024. Toen ging de Jogger in de goedkope categorie met de hoofdvogel lopen. “Niet de kloppen op vlak van prijs en ruimte” is andermaal het oordeel. Bovendien wordt de grootste Dacia ooit dankzij zijn hybridemotor omschreven als erg zuinig. Op plek twee vinden we het Chinese MG, met de hybrideversie van de HS. Een elektrische auto komt ook hier niet verder dan brons. Daar vinden we de nieuwe Renault 4.