Premium uit China, Zweeds design: Zeekr start officieel in België

Door: BV

Zeekr is het premium EV-merk uit de Chinese Geely-groep. De auto’s waren de voorbije maanden al ‘links en rechts’ te koop in ons land. Noem het gerust een soort van voorlancering met eerste showrooms in Luik en Gent. Maar vanaf nu gaat het Zeekr hier écht in verkoop- en servicemodus.

De komende weken volgen vestigingen in Brussel en Namen. Begin januari komt daar Limburg bij. En tegen het einde van 2026 wil het merk een landelijke dekking hebben. Er wordt dus gekozen voor een traditioneel verkoopmodel met een aantal strategisch gekozen (lees: grote centrumsteden) verdeelpunten over een online verkoopmodel. Dat draaide immers niet goed uit voor de merken die daarop inzetten.

Chinees met Scandinavisch design?

Zeekr is onmiskenbaar Chinees, maar het merk zal in Europa zwaar leunen op de Scandinavische connectie. Design en een groot deel van de ontwikkeling gebeurt immers in Göteborg, waar ook Volvo en het Europese ankerpunt van het al even Chinese Polestar is gevestigd.

Op het Autosalon van Brussel maakt Zeekr zijn Belgische debuut. Er zal ook meteen een Europese première te bewondreen zijn: naast het reguliere gamma ook de Zeekr 001 FR te zien, een extreme uitvoering die normaal voor Azië bestemd is: vier elektromotoren, 1.265 pk en 0-100 km/u in 2,02 s moeten vooral tonen waartoe het bedrijf in staat is.

Voor België worden dit de belangrijkste modellen.

Zeekr 001: grote, sportieve fastback/shooting brake. Tot 620 km WLTP (RWD) rijbereik / 544 pk/686 Nm (AWD) met 0-100 km/u in 3,8 s. Snelladen: tot 200 kW (10–80% in ca. 30 min).

Zeekr X: compacte premium-SUV. Tot 446 km WLTP (RWD) rijbereik / 428 pk (AWD) met 0-100 km/u in 3,8 s. DC-laden tot 150 kW.

Zeekr 7X: nieuwe familie-SUV met tot 615 km WLTP rijbereik en 800V-architectuur. 10–80% in 13 min (met 360 kW-lader) en tot 646 pk.

Belangrijk voor wie twijfelt aan ‘nieuwkomers’: Zeekr koppelt de start in België aan een 5+5 jaar garantie (tot 10 jaar bij onderhoud in het netwerk) en 8 jaar/200.000 km batterijgarantie.

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen met het nieuwe merk kennismaken, worden er straks een hele reeks evenementen met proefritten georganiseerd.