Weg of niet? Land Rover's vreemde reactie op vertrek designgoeroe Gerry McGovern

Door: BV

Tien dagen nadat Autocar en Autocar India meldden dat Gerry McGovern (Chief Creative Officer) “met onmiddellijke ingang” weg moest en zelfs “begeleid” werd naar buiten, komt Jaguar Land Rover plots met een korte, harde ontkenning: “Het is onwaar dat we Gerry McGovern hebben ontslagen…”. Daarmee is vooral één ding duidelijk: JLR wil níét dat dit verhaal als een beschamend onverwacht en dramatisch ontslag de wereld in gaat. Maar toch lijkt het erop dat McGovern wel degelijk aan de deur is gezet.

Wat Jaguar Land Rover níét zegt, is minstens zo interessant. Het statement bevestigt niet dat McGovern nog in dienst is, enkel dat zijn tewerkstelling niet door JLR werd beëindigd. Dat laat ruimte voor scenario’s zoals vrijwillig vertrek, ‘een loopbaanonderbreking’ of - het meest waarschijnlijke - nog lopende gesprekken.

McGovern nog altijd weg

Waarom het zo lang duurde om te reageren? Officieel: geen uitleg. In de praktijk wijst zo’n vertraagde, juridisch strak afgelijnde reactie vaak op interne afstemming (HR, juristen, raad van bestuur én eigenaar Tata) en op het vermijden van claims of contractuele discussies in het openbaar. En ja: als er onderhandeld wordt over de voorwaarden van een exit, dan gaat het meestal ook over geld—maar daarover is vandaag niets bevestigd.

Een bedrijf in chaos

De timing past in een chaotische fase bij JLR. Het bedrijf kreeg dit jaar al een forse reputatieklap rond Jaguars polariserende reboot en de Type 00, en moest tegelijk door een zware cyberaanval die de productie wekenlang verstoorde. Tel daarbovenop de CEO-wissel richting PB Balaji, en je krijgt een organisatie die tegelijk brandjes blust op meerdere fronten.

Wat staat er op het spel? McGovern drukte twintig jaar lang zijn stempel op Land Rover- en Range Rover-design (met onder meer de moderne Defender), en was mee het gezicht van Jaguars nieuwe koers. Als hij effectief vertrekt, is dat meer dan een personeelswissel: het raakt rechtstreeks aan de identiteit én het vertrouwen dat JLR nodig heeft voor zijn volgende productgolf.