Wéér koerswijziging bij VW: range extender duikt op in Europese plannen

Door: BV

Nog geen jaar geleden klonk het bij Volkswagen zelf nog: range extenders? Niet voor Europa. Vandaag ligt dat plots weer op tafel. En dat vertelt vooral iets over de staat van de elektrische transitie: de grote beloften botsen op realiteit, en de koers wordt opnieuw bijgestuurd.

Extended Range Electric Vehicles

Even terugspoelen. In april 2025 liet VW in Shanghai de ID.Era zien: een elektrische SUV met een kleine benzinemotor die enkel als generator werkt. VW-topman Martin Sander zei toen dat EREV’s “ook relevant” zullen worden in Europa. Maar amper een maand later temperde merk-CEO Thomas Schäfer de verwachtingen: geen plannen voor EREV’s in Europa.

Fast forward naar december 2025: Volkswagen bevestigt nu dat het range-extenderconcept technisch is ingepast in het toekomstige SSP-platform (de basis voor de volgende generatie EV’s). Of – en wanneer – die techniek effectief naar Europa komt, “hangt af van de vraag van de klant”. Met andere woorden: het ligt klaar in de lade. Alleen al dat zinnetje is een koerswijziging.

Europa: 2035 zal niet lukken

Waarom die bocht? Omdat het EV-verhaal in Europa kraakt. Laadinfrastructuur groeit, maar niet overal even snel. De prijskloof met Chinese merken blijft pijnlijk. En intussen schuift ook de politiek: Brussel herbekijkt de 2035-koers en er wordt openlijk gesproken over meer ruimte voor hybrides, plug-ins en zelfs range extenders.

Een EREV is in theorie een pragmatische tussenstap: elektrisch rijden in het dagelijkse verkeer, maar minder stress bij de jaarlijkse lange trip. Alleen: het is óók een signaal dat “volledig elektrisch voor iedereen, snel” niet meer als vanzelfsprekend wordt gezien. Volkswagen is niet het eerste merk dat teruggrijpt naar het middenpad. Maar als dé Europese volumereus zijn EV-platform alvast ‘voorbereidt’ op een benzinegenerator, dan weet je genoeg: de toekomst is elektrisch… alleen niet meer volgens het oorspronkelijke draaiboek.