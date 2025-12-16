Officieel: Europees verbod op diesel en benzine in 2035 gaat niet door

Door: BV

De Europese Commissie ziet af van de verplichting om vanaf 2035 alleen nog elektrische auto’s toe te laten. Het eerdere plan wordt afgezwakt. Het is de tweede keer op korte termijn dat Europa water bij de wijn doet. Eerder dit jaar werd al besloten dat automerken voor de opgelegde daling van de CO2-uitstoot het gemiddelde van de uitstoot van drie opeenvolgende jaren konden berekenen. Dat gaf hen meer flexibiliteit dan elk jaar opnieuw miljardenboetes te riskeren.

De herziening houdt in dat nieuw geproduceerde personenwagens vanaf 2035 nog ‘maar’ 90 procent minder CO2 uitstoten dan in 2021. Daardoor blijft er ruimte voor hybrides en - in erg. berperkte mate - verbrandingsmotoren. De resterende tien procent uitstoot moet op papier gecompenseerd worden.

Wat verandert er concreet?

• Van 100% naar 90%: het doel verschuift van volledig (lokaal) emissieloos naar geperking van 90%.

• De laatste 10% moet “gecompenseerd” worden, bijvoorbeeld via laag-CO₂ staal (gemaakt in de EU), of via e-fuels en biobrandstoffen.

• Bestelwagens krijgen extra ademruimte: doelstelling voor bestelwagens in 2030 gaat van 50% naar 40% CO₂-reductie.

De versoepeling komt er naarmate de rampzalige economische gevolgen van de verplichte elektrificatie in beeld komen en omdat de consument onvoldoende warm loopt voor elektrisch autorijden. Zonder subsidies en fiscale stimulansen die Europa al tientallen miljarden euro’s gekost hebben, decimeert de EV-verkoop. Lidstaten met een grote auto-industrie drongen al langer aan op meer technologische neutraliteit. De EU Commissie probeert nu een nieuw compromis te vinden tussen klimaatdoelen en industriebeleid.

Nog twee evaluaties

Een eerder al overeengekomen agenda bepaalt dat Europa z’n toekomstige autobeleid voor 2035 nog minstens twee keer moet evalueren. Intussen is de algemene consensus dat er ook dan versoepeld zal moeten worden.

Lidstaten met een grote auto-industrie drongen al langer aan op meer “technologische neutraliteit”, uit vrees dat Europa anders terrein verliest tegenover concurrenten (onder meer uit China). De Commissie probeert nu een compromis te vinden tussen klimaatdoelen en industriebeleid – maar dit voorstel moet nog door het Europees Parlement en de lidstaten worden goedgekeurd.