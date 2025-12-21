MG groeit 30% en trekt Europa mee in de Chinese golf

Door: BV

Chinese merken blijven in Europa terrein winnen. MG is in 2025 één van de grote winnaars. Het merk rondt dit jaar voor het eerst de kaap van 300.000 auto’s in Europa (inclusief het Verenigd Koningkrijk). Dat is bijna dertig procent meer dan in 2024, toen het bedrijf zo’n 233.000 auto’s afzette.



Prijs-uitrusting werkt nog altijd

In een markt die nog worstelt met onzekerheid rond EV-verplichtingen, subsidies, laadinfrastructuur en algemene koopkracht is het signaal: wie een goede uitrusting en een scherpe prijs combineert kan nog altijd scoren.

MG ziet vooral een stevige trek in zijn hybride en plug-in hybride aanbod. In de eerste categorie liep het aantal op tot 137.000 exemplaren. Dat is drie keer meer dan een jaar eerder. De ZS blijft een volume-anker: 123.000 stuks en +32 procent. Tegelijk werd het EV-gamma versterkt met nieuwe modellen, waaronder de MGS5 EV SUV.



Chinees met Engelse roots

MG speelt handig met zijn identiteit, want het legt niet veel nadruk op het feit dat het merk intussen louter Chinees is. Het kapitaliseert nog steeds op de oude, Engelse roots van het bedrijf. In 2024 ging zelf grote aandacht naar het eeuwfeest (in Engeland opgericht in 1924).

Belangrijk is ook het netwerk: actief in 34 landen, met 1.300 dealerpartners. In België en Luxemburg telt MG 36 verkoopspunten.