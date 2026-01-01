Verzonken deurgrepen onveilig: verbod op komst

Door: BV

China werkt aan nieuwe, verplichte veiligheidsregels die vanaf 2027 een einde moeten maken aan een populaire trend: elektrisch bediende, volledig verzonken of uitschuivende deurhendels – het type dat pas uit de carrosserie komt als je de auto ontgrendelt. Maar de maatregel viseert iets fundamentelers: wagens waarvan de deuren alleen nog elektronisch ontgrendelen, bijvoorbeeld met een knop, zonder een eenvoudige mechanische uitweg. Volgens het nieuwe voorstel moeten personenwagens onder 3,5 ton vanaf 2027 zowel langs binnen als langs buiten over een mechanische noodontgrendeling beschikken die blijft werken wanneer de spanning wegvalt.

Elektronica een halt toeroepen

De reden is eenvoudig: wanneer alles van elektronica afhangt, kan het in noodsituaties mislopen. Bij een zware aanrijding, brand of waterinfiltratie kan de 12V-voeding uitvallen of kunnen kabels beschadigd raken. Dan raken inzittenden soms niet uit de wagen, of hulpdiensten niet snel genoeg binnen. Het risico is niet louter theoretisch: de voorbije jaren doken meerdere incidenten op waarbij deurtoegang problematisch was. Bloomberg bracht in een analyse minstens 15 dodelijke crashes in verband met situaties waarin deuren niet (snel) open gingen. In Duitsland (Schwerte-Villigst) kwamen op 7 september 2025 drie inzittenden van een Tesla om het leven na een zware crash met brand. De deuren gingen niet open. De zaak voedde opnieuw de discussie over noodopening bij moderne deurconcepten.

Een noodoplossing is niet altijd een oplossing

Veel modellen met verzonken of uitschuivende grepen hebben vandaag al noodoplossingen, maar daar wringt vaak het tweede probleem: bruikbaarheid. Een noodhendel die slecht zichtbaar is, verstopt zit of pas bereikbaar wordt na het losmaken van afdekstukken, is in paniek of bij rookontwikkeling weinig realistisch. Veiligheid draait dus niet alleen om hoe vlak de buitengreep is, maar om drie concrete vragen: (1) kan de deur open als de stroom uitvalt, (2) is de noodbediening snel te vinden, en (3) werkt ze vanzelfsprekend onder stress?

Automerken verdedigen vlakke deurhendels graag met het argument van een betere luchtstroming rond de auto: minder uitstekende delen betekent minder luchtweerstand, vooral bij hogere snelheden. Alleen gaat het in de praktijk om een relatief beperkte winst, terwijl de nadelen vaak tastbaar zijn: extra gewicht, meer onderdelen, hogere kost, grotere kans op storingen en – in het slechtste geval – moeilijkere toegang in noodsituaties. Bovendien bestaan er ook andere manieren om de luchtweerstand te beperken zonder op veiligheid in te boeten: mechanische grepen kunnen slanker vormgegeven worden, gedeeltelijk verzinken, of zo ontworpen worden dat ze met minimale weerstand toch altijd mechanisch te bedienen blijven. Alleen is het gadgetgehalte dan lager.

Europese weerstand groeit

En Europa? Ook hier groeit de druk. De European Transport Safety Council (ETSC) pleit expliciet voor strengere regels rond noodopening, en binnen het kader van de VN-reglementen voor voertuigveiligheid wordt al gewerkt aan verduidelijkingen die moeten garanderen dat deuren ook na spanningsverlies snel en vanzelfsprekend te openen blijven. Het is dus niet de vraag of Europa volgt, maar wanneer…