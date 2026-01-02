Alpina is dood. Lang leve BMW Alpina

Door: BV

Bij BMW is één letter niet meer genoeg. “M’ stond ooit synoniem met exclusiviteit. Snelle auto’s uit Beieren. Die kwam je niet op elke parking tegen. Maar vandaag kleeft het logo op heel wat meer - vaak is het niet meer dan een bumpersetje, wat glanzend plastic en - vooral een extra regel op de factuur. Niet écht exclusief meer? BMW oordeelde in elk geval dat ze nog iets anders nodig hadden. Het kocht daarom Alpina, eigenlijk een in BMW gespecialiseerde tuner die z’n werd voldoende grondig deed om de status van constructeur te krijgen…

Alpina helemaal overgenomen door BMW

Vanaf 1 januari 2026 is Alpina definitief ingelijfd: BMW neemt de volledige controle en herlanceert “BMW Alpina” als apart merk binnen de groep. Het officiële verhaal: maximum prestaties, superieur comfort en die typische, verfijnde rijdynamiek. Plus een stevige focus op personalisering, met andere materialen en unieke details. Het moet uiteindelijk ergens tussen BMW en Rolls-Royce uitkomen.

Het verhaal doet denken aan wat Mercedes al jaren doet met AMG en - toepasselijker - Maybach. Ooit hadden auto’s onder die labels een duidelijke identiteit - uitzonderlijke motoren enerzijds en zelfs specifieke limousines voor wat Maybach betreft. Maar dat verwaterde geleidelijk tot uitrustingslijnen.

Snelle outsider

Alpina was altijd de verrassende outsider: snel, volwassen, subtiel en vaak beter afgestemd dan de “harde” M-alternatieven. Een eigen chassis-tuning, een andere motorafstelling en een interieur met meer klasse, terwijl de uiterlijke opsmuk niet al té opzichtig werd.

BMW kondigt alvast een nieuwe identiteit aan, met een modern “BMW Alpina”-woordmerk. Meteen gaan zowel het klassieke woordmerk als het ronde Alpina-logo (waarin een gasklep en krukas te zien was) overboord. Niet meer nodig. En wat komt er dan aan? Wel, er is sprake van een Alpina-versie van de volgende X7 (en iX7) met rond 900 pk, en een luxe-sedan als opvolger voor de B7 op basis van de 7 Reeks (mogelijk met eigen codenaam G72), verwacht rond midden 2026. Alpina is dus niet dood. Maar of het nog écht Alpina is, dat is een open vraag.