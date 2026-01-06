Meer retro, minder touch: VW ID.Polo krijgt weer echte knoppen

Door: BV

Volkswagen toonde de conceptversie van de nieuwe ID.Polo (voorheen de ID.2all) eerder al. Maar over het interieur werd nog erg geheimzinnig gedaan. Dat de binnenruimte van de concept car niet zonder wijzigingen zou worden overgenomen, was al snel duidelijk. Nu is er de definitieve versie. En ja, de cockpit werd grondig herbekeken. Warmere materialen, herkenbare bedieningslogica en vooral - de terugkeer van echte knoppen.

De klant heeft altijd gelijk

Het is nog niet zo lang geleden dat Volkswagen zich als reactie op kritiek op aanraakgevoelige knoppen en ver doorgedreven menu’s erg arrogant opstelde. Maar intussen is duidelijk dat de klant de evolutie een duim naar beneden geeft. De Duitsers eten bij de ID.Polo dan ook hun eigen woorden op en bekeken het interieur opnieuw. In marketingtaal heet dat ‘systematisch optimaliseren op basis van klantenfeedback’. In de praktijk is het dit: weg met de omstreden aanraakgevoelige sliders en terug naar een fysieke bediening voor de functies die je onderweg het vaakst gebruikt.

Onder het centrale scherm komt een strip met aparte knoppen voor klimaatfuncties en de gevarenlichten, terwijl een draaiknop tussen het smartphonevak en de bekerhouders weer instaat voor volume én nummer- of zenderkeuze. Ook het multifunctionele stuur krijgt weer duidelijk gescheiden knopvelden, zodat je niet langer moet ‘swipen’ voor simpele opdrachten.

Minimalistisch interieur

Van het minimalistische dashboard - sommigen zullen het ‘schraal’ noemen - wordt niet afgeweken. De schermen zijn gewoon tegen een vlakke boordplank gemonteerd. Maar met stof beklede oppervlakken op dashboard en delen moet een kwalitatieve indruk nalaten.

Detail dat is overgenomen uit de concept car, waar Auto55.be nog exclusief mee kon kennismaken is de ‘retro display’: met één druk op de knop kunnen de instrumenten overschakelen naar graphics die doen denken aan de Golf I uit de jaren tachtig. Andere modellijn, maar de ID.Polo is inmiddels al veel groter dan die Golf van weleer. VW wil op die manier wat meer emotie in de steriele digitale omgeving injecteren. En het is opvallend hoe overzichtelijk die oude wijzerplaten waren in vergelijking met de (nutteloze) informatiesandwich die je tegenwoordig moet verteren.

De ID.Polo gaat later dit jaar in productie. En er staat ook een ID.Polo GTI op de planning. Allemaal helemaal elektrisch.