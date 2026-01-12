Al meer dan 100.000 bezoekers voor Autosalon Brussel

Door: BV

Het Autosalon (Brussels Motor Show) is sterk uit de startblokken geschoten: zondagavond stond de teller al boven 100.000 bezoekers, samengeteld over de professionele dag en de eerste twee publieksdagen. Dat meldt organisator Febiac. Het cijfer is ongeveer 20% hoger dan tijdens het openingsweekend vorig jaar.

Sterk begonnen is...

Volgens de voorlopige cijfers lokte dag 1 zo’n 38.000 bezoekers (ongeveer 8.000 meer dan de openingsdag vorig jaar) en ging dag 2 vlot boven de 40.000 bezoekers. Febiac mikt dit jaar opnieuw op een totaal van rond de 300.000 bezoekers. Ter vergelijking: vorig jaar klokte het salon af op 307.363 bezoekers.

Opvallend: bezoekers komen niet alleen “kijken”, maar lijken ook concreet te vergelijken. Febiac sprak eerder al over een duidelijke koopintentie bij een groot deel van het publiek. De hybride lijkt intussen de grote smaakmaker op de standen: naast EV’s staan (full) hybrids en andere geëlektrificeerde aandrijvingen opnieuw prominent in de spotlights.

Ook het motorluik is terug (o.a. in hal 9, waar bijna 30 motormerken aanwezig zijn) en moet over de hele salonperiode ruwweg 80.000 extra bezoekers aanspreken.

Meer over het Autosalon van Brussel 2026 vind je op het Auto55-youtubekanaal.