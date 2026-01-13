Porsche: “We hebben de Macan verknoeid” - dus komt er weer benzine

Door: BV

Porfolioflexibiliteit - dat is de vlag die op de zoveelste pijnlijke koerswijziging van een automerk wordt gekleefd. Porsche wordt het inmiddels zoveelste merk dat een radicale bocht moeten maken, weg van een agressieve elektrificatie. Extra vervelend omdat dit merk zichzelf altijd verkocht als een vaste waarde met focus, richting en precisie. Standvastig en kwalitatief.

Porsche in diepe crisis

Maar sinds het merk voor een agressieve elektrificatiestrategie koos, leest het verhaal anders. Het is een verhaal geworden van technische problemen, teleurstellende afwerking en enorm waardeverlies. Bij Porsche is de situatie inmiddels zo nijpend geworden (meer hieronder) dat een U-bocht een kwestie van overleven is. Concrete aanpassing: er komt opnieuw een compacte SUV met verbrandingsmotor. De keuze om de nieuwe Porsche Macan alléén elektrisch aan te bieden blijkt faliekant. Porsche erkent eigenlijk “we hebben de Macan verknoeid”. En het oude model veel langer in productie houden gaat om allerlei andere redenen niet - omwille van regelgeving, maar ook omdat het onbetamelijk is voor een merk dat zichzelf als ‘heel premium’ bestempeld.

Op een drafje wordt nieuw model ontwikkeld

De SUV van het formaat van de Macan met verbrandingsmotoren met in 2028 op de markt komen. Een uitzonderlijk korte ontwikkelingstijd (doorgaans geen voorbode van een kwalitatieve auto), omdat Porsche inmiddels vecht voor z’n leven.

Tijdens de eerste negen maanden van 2025 viel de operationele winst terug naar amper 40 miljoen euro. Een jaar eerder was het nog 4 miljard euro. Een daling van 99 procent. Het merk dat constant pochte met hoge operationele winstmarges en daar op de beurs de vruchten van plukte, draait nu op een flinterdunne marge van 0,2 procent. Porsche moest 3,1 miljard verlies aan ‘speciale effecten’ boeken, gelinkt aan onder meer batterij-activiteiten. Minstens zo erg voor de toekomst van het merk: bij honderdduizenden klanten is de rekening minstens zo hoog. Ook zij worden geconfronteerd met abnormaal hoge afschrijvingen, want elektrische occasies zijn vooralsnog moeilijk verkoopbaar. Porsches incluis.



Elektrische Macan verkoopt niet slecht

De ironie: de: de Macan Electric verkoopt op zich niet slecht. In de eerste helft van 2025 leverde Porsche 45.137 Macans af, waarvan 25.884 elektrisch. Over de eerste negen maanden waren dat 64.783 Macans, met 36.250 exemplaren van de volledig elektrische variant. Dat zijn volumes waar veel premiummerken jaloers op zouden zijn. Voor de gezondheid van Porsche is het aantal echter (veel) te laag. Maar ook: sinds de introductie van elektrische auto’s tekent zich een nieuw fenomeen af. Nieuwe automodellen scoren in het begin zeer goed, maar de verkoop kalft vervolgens snel af. Het is afwachten of de Macan die nieuwe regel volgt. ‘Bang afwachten’, als je bij Porsche werkt.

Zeg intussen niet dat er weer een elektrische Macan komt in 2028. Want daar heeft de marketingdienst al een stokje voor gestoken. Het nieuwe model krijgt een andere naam.