Meer dan een verkoopsalon: zo werd het Autosalon van Brussel weer een must

Brussel heeft bewezen dat een autosalon in 2026 wél kan werken. De beurs trok uiteindelijk exact 349.275 bezoekers. Eén van de weinige overlevende Europese autobeurzen lost daarmee de verwachtingen ruimschoots in.
De beurs kon op een ongeziene belangstelling rekenen van de fabrikanten. Er zakten een recordaantal van 67 automerken af. Velen waren voor de eerste keer te zien op de Europese markt. Daarnaast stonden er ook weer motorfietsen - 28 merken. Brussel bleef bovendien een verkoopsalon, met directe gesprekken en concrete gevolgen voor het aantal getekende bestelbonnen. Dat is belangrijk in een tijd dat de marketingmensen - die voor dit soort van evenementen aan de knoppen zitten - niet meer verder kijken dan de volgende kwartaalcijfers.
Hybride de ster op het Autosalon van Brussel
Veel automerken trokken op het autosalon de kaart van de hybride. In tegenstelling tot een rampzalige editie enkele jaren geleden, speelde de elektrische auto een bescheiden rol. Meer in overeenstemming tot z’n marktaandeel van ongeveer tien procent op de particuliere markt. Het publiek reageerde met een grote opkomst.
Volgt er in 2027 een nieuwe editie? De organisatie wil eerst evalueren, maar de sterren staan alvast goed. Een rondvraag van auto55.be bij de grootste auto-invoerder in ons land leert in elk geval dat daar de neuzen allemaal richting ‘ja’ staan.
Auto55.be bracht het Autosalon van Brussel 2026 uitgebreid in beeld. Overzicht hieronder:
De wereldpremières op het Autosalon van Brussel 2026.
https://youtu.be/XjGf0QW6B3s
Alpine op het Autosalon van Brussel 2026
https://youtu.be/FiwGgPFytAw
Audi op het Autosalon van Brussel 2026
https://youtu.be/3pfVxi_sj5c
Cupra op het Autosalon van Brussel 2026
https://youtu.be/GhzFLW9MVR8
Dacia op het Autosalon van Brussel 2026
https://youtu.be/jU8IgsS_0zA
DS Automobiles op het Autosalon van Brussel 2026
https://youtu.be/f_qgXq6b3A8
Firefly op het Autosalon van Brussel 2026
https://youtu.be/3wCJqXNxF90
Hyundai op het Autosalon van Brussel 2026
https://youtu.be/HngbBL8YLAI
Isuzu op het Autosalon van Brussel 2026
https://youtu.be/rKjuA1gjw2Y
Leapmotor op het Autosalon van Brussel 2026
https://youtu.be/gbPPT-GR7qQ
KGM (voorheen SsangYong) op het Autosalon van Brussel 2026
https://youtu.be/ijoT5p9ENrk
Kia op het Autosalon van Brussel 2026
https://youtu.be/Z9mWLU-uDkw
Mazda op het Autosalon van Brussel 2026
https://youtu.be/2VsSdh-FrHE
Mercedes-Benz op het Autosalon van Brussel 2026
https://youtu.be/ENaSy9ngseo
MG op het Autosalon van Brussel 2026
https://youtu.be/fc1dx5QrqYM
Nio op het Autosalon van Brussel 2026
https://youtu.be/6IO-HZSQer8
Opel op het Autosalon van Brussel 2026
https://youtu.be/YAOcG15sIrM
Peugeot op het Autosalon van Brussel 2026
https://youtu.be/WPW_9iPQmho
Renault op het Autosalon van Brussel 2026
https://youtu.be/u-NzySD2zF8
Seat op het Autosalon van Brussel 2026
https://youtu.be/n0Ihssyk18M
Skoda op het Autosalon van Brussel 2026
https://youtu.be/zmpHDAkI3F4
Suzuki op het Autosalon van Brussel 2026
https://youtu.be/kWZx6D8AJgw
Toyota op het Autosalon van Brussel 2026
https://youtu.be/4-AT_kJXV6w
Volkswagen op het Autosalon van Brussel 2026
https://youtu.be/ta_ZDSEaqYQ
Zeekr op het Autosalon van Brussel 2026
https://youtu.be/aTsIKv_CCLA