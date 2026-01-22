Meer dan een verkoopsalon: zo werd het Autosalon van Brussel weer een must

Door: BV

Brussel heeft bewezen dat een autosalon in 2026 wél kan werken. De beurs trok uiteindelijk exact 349.275 bezoekers. Eén van de weinige overlevende Europese autobeurzen lost daarmee de verwachtingen ruimschoots in.

De beurs kon op een ongeziene belangstelling rekenen van de fabrikanten. Er zakten een recordaantal van 67 automerken af. Velen waren voor de eerste keer te zien op de Europese markt. Daarnaast stonden er ook weer motorfietsen - 28 merken. Brussel bleef bovendien een verkoopsalon, met directe gesprekken en concrete gevolgen voor het aantal getekende bestelbonnen. Dat is belangrijk in een tijd dat de marketingmensen - die voor dit soort van evenementen aan de knoppen zitten - niet meer verder kijken dan de volgende kwartaalcijfers.

Hybride de ster op het Autosalon van Brussel

Veel automerken trokken op het autosalon de kaart van de hybride. In tegenstelling tot een rampzalige editie enkele jaren geleden, speelde de elektrische auto een bescheiden rol. Meer in overeenstemming tot z’n marktaandeel van ongeveer tien procent op de particuliere markt. Het publiek reageerde met een grote opkomst.

Volgt er in 2027 een nieuwe editie? De organisatie wil eerst evalueren, maar de sterren staan alvast goed. Een rondvraag van auto55.be bij de grootste auto-invoerder in ons land leert in elk geval dat daar de neuzen allemaal richting ‘ja’ staan. Auto55.be bracht het Autosalon van Brussel 2026 uitgebreid in beeld. Overzicht hieronder:



De wereldpremières op het Autosalon van Brussel 2026.

https://youtu.be/XjGf0QW6B3s



Alpine op het Autosalon van Brussel 2026

https://youtu.be/FiwGgPFytAw

Audi op het Autosalon van Brussel 2026

https://youtu.be/3pfVxi_sj5c

Cupra op het Autosalon van Brussel 2026

https://youtu.be/GhzFLW9MVR8

Dacia op het Autosalon van Brussel 2026

https://youtu.be/jU8IgsS_0zA

DS Automobiles op het Autosalon van Brussel 2026

https://youtu.be/f_qgXq6b3A8

Firefly op het Autosalon van Brussel 2026

https://youtu.be/3wCJqXNxF90

Hyundai op het Autosalon van Brussel 2026

https://youtu.be/HngbBL8YLAI

Isuzu op het Autosalon van Brussel 2026

https://youtu.be/rKjuA1gjw2Y

Leapmotor op het Autosalon van Brussel 2026

https://youtu.be/gbPPT-GR7qQ

KGM (voorheen SsangYong) op het Autosalon van Brussel 2026

https://youtu.be/ijoT5p9ENrk



Kia op het Autosalon van Brussel 2026

https://youtu.be/Z9mWLU-uDkw

Mazda op het Autosalon van Brussel 2026

https://youtu.be/2VsSdh-FrHE

Mercedes-Benz op het Autosalon van Brussel 2026

https://youtu.be/ENaSy9ngseo

MG op het Autosalon van Brussel 2026

https://youtu.be/fc1dx5QrqYM

Nio op het Autosalon van Brussel 2026

https://youtu.be/6IO-HZSQer8

Opel op het Autosalon van Brussel 2026

https://youtu.be/YAOcG15sIrM

Peugeot op het Autosalon van Brussel 2026

https://youtu.be/WPW_9iPQmho

Renault op het Autosalon van Brussel 2026

https://youtu.be/u-NzySD2zF8



Seat op het Autosalon van Brussel 2026

https://youtu.be/n0Ihssyk18M

Skoda op het Autosalon van Brussel 2026

https://youtu.be/zmpHDAkI3F4

Suzuki op het Autosalon van Brussel 2026

https://youtu.be/kWZx6D8AJgw

Toyota op het Autosalon van Brussel 2026

https://youtu.be/4-AT_kJXV6w

Volkswagen op het Autosalon van Brussel 2026

https://youtu.be/ta_ZDSEaqYQ

Zeekr op het Autosalon van Brussel 2026

https://youtu.be/aTsIKv_CCLA