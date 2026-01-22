Volvo EX60 mikt op leasingrijders, maar overtuigt hij ook als auto?

Door: BV

Volvo introduceert de EX60. Het is de zoveelste elektrische SUV, een vervanger voor een typisch Volvo-product: een break.

Aanval op BMW iX3, Mercedes GLC

Het Zweeds-Chinese bedrijf verwacht heel wat van de EX60. Het wil een nieuw hoofdstuk afsnijden en afstand nemen van andere recente nieuwe Volvo’s, zoals de EX90. Volvo laveert immers door kopwind - de EX90 en ES90 waren geplaagd door vertragingen en konden de verwachtingen niet inlossen. Leasingsucces EX30 moet het vooral van z’n prijs hebben en dat merk je aan het product. De EX60 moet meer doen dan de aandacht afleiden - het wil een uitdager zijn voor modellen als de BMW iX3 en Mercedes GLC. Duitsers die zich niet zomaar laten aftroeven en waar al menig merk z’n tanden op stukbeet. Vraag maar aan Saab. Of Jaguar.

Niemand wil nog een echte Volvo

Er een échte Volvo van maken stond wellicht niet zo hoog op de prioriteitenlijst. Anders was het wel een praktische, hoekige break gebleven. In China is beslist: Volvo’s moeten voor de wereldmarkt in de populairste klassen spelen. Het Zweedse aspect is nog een laagje fineer. Maar de EX60 blijft met een koffervolume van 634 liter wel een royale auto. Hij is ook groot - 4,8 bij twee meter. Maar de koffervloer is wel dertig centimeter korter dan van de V70, die nochtans gelijkaardige afmetingen had.

De autosector heeft het nog altijd moeilijk met de positionering van elektrische auto’s en grijpt daarom vaak naar de prestaties om de prijs te verantwoorden. En ook deze Volvo pakt uit met sportwagen-acceleraties. Geen enkele versie gaat trager naar 100km/u dan 5,9 seconden. En de topversie duikt zelfs onder 4 seconden, met 680pk. Maar onderhuids loeren forse besparingen. Zo is het chassis grotendeels uitgevoerd in één gegoten onderdeel. Dat beperkt straks de herstelbaarheid, want het drijft de moeilijkheid, de kosten en de kans op totaal verlies omhoog. En dat zal je uiteindelijk ook wel aan je verzekeringspremie merken. Een piepklein scherm vlak voor de bestuurder, is er wel weer. De EX30 kreeg grote kritiek op het ontbreken daarvan - gebrekkige ergonomie én minder veilig.

Volvo legt tenslotte veel nadruk op software en updates. Bij jonge modellen van dit merk waren die broodnodig. Een goed ontwikkeld product heeft geen cruciale updates nodig.

De Belgische prijs?

De prijs begint bij 62.990 euro. Volvo hoopt vooral op een herhaling van het initiële succes van de EX30. Dit wordt een echte leasingauto.