Plannen geschrapt: Alfa Romeo begint helemaal opnieuw aan opvolger Giulia en Stelvio

Door: BV

Alfa Romeo drukt op de resetknop. De opvolgers van de Giulia en Stelvio zullen nog langer op zich laten wachten. Ze worden helemaal hertekend. De nieuwe generatie staat nu pas voor 2028 gepland en betekent een fundamentele koerswijziging voor het merk.

Aanvankelijk mikte Stellantis voor het Italiaanse merk resoluut op een elektrische toekomst. De opvolgers van de twee grote Alfa’s waren dan ook als pure EV bedacht. Maar die strategie is verlaten. Volgens Alfa Romeo-baas Santo Fecili “moet alles anders”. De bodemstructuur, elektronica, aandrijfcompbinaties en connectiviteit worden allemaal aangepast. De reden daarvoor is duidelijk: de toekomst die de autosector voorzag, materialiseert niet. De wereld schakelt veel minder snel over dan verwacht. Europa versoepelde al zijn nulemissiedoelstellingen en in de toekomst worden nog meer toegevingen verwacht. En er is nog meer harde realiteit: zo lijkt ook de overdreven nadruk op elektronische snufjes zijn limieten te kennen. Vooral in Europa maant de consument automerken aan om de basis - maak een fijne en praktische auto - niet uit het oog te verliezen.



Alfa Romeo heeft maar één model dat vlot verkoopt

Boven Milaan pakken de donderwolken intussen - niet voor het eerst in het bestaan van Alfa Romeo - weer samen. Vandaag heeft het merk eigenlijk maar één model dat het goed doet: de Junior. Er is meer nodig.

Radicale wijziging voor auto's die eigenlijk zo goed als klaar waren

De Giulia en Stelvio gaan terug naar af. Ze verhuizen naar het STLA Large-platform van Stellantis. Dat kan zowel elektrische aandrijfcombinaties als verbrandingsmotoren aan. Het aanbod zal dan ook bestaan uit EV’s en hybrides. Er wordt zelfs weer gesproken over krachtige benzinemotoren. Een 3-liter zes-in-lijn met twee turbo’s hoort tot de mogelijkheden want die combinatie bestaat al in een ander Stellantis-product: de Dodge Charger.

Alfa Romeo zegt intussen dat een te snelle elektrificatie nefast zou zijn. Maar voor de reeds meermaals uitgestelde Giulia en Stelvio-opvolgers betekent het extra uitstel. Ook de financiële gevolgen zijn zwaar, want er wordt al jaren aan beide modellen gewerkt en ze bevonden zich in een ver gevorderd stadium. Maar de topman van Alfa oordeelt dat het foute model in de markt zetten nog slechter zou zijn. Wordt vervolgd.