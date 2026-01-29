De luxelimousine volgens Mercedes: S-Klasse krijgt stevige update

Door: BV

Als het over luxelimousines gaat, blijft de Mercedes S-Klasse het ijkpunt. Een mikpunt waar merken als BMW steevast achteraan lopen. Niet omdat hij de luidste of de sportiefste is, maar omdat hij al decennialang bepaalt wat ‘topklasse’ in de praktijk betekent. Maar zo bleek eerder al - klasse moet steeds minder voldoen aan de ingetogen Europese normen en steeds meer aan de eisen van andere continenten. Dat betekent meer bling.

Veel meer licht

De nieuwe S-Klasse krijgt een grille die 20 procent groter is. Nochtans was er met de koeling van het model niks mis. Die kan voortaan verlicht zijn en is voor het eerst ook beschikbaar met een verlichte ster op de motorkap. De koplampen maken de overstap naar een nieuwe generatie micro-LED’s die nog eens 40 procent meer licht geven.

Binnenin schuift Mercedes zijn digitale architectuur een niveau op. Het gigantische scherm wordt standaard en combineert het centrale scherm en het display voor de voorpassagier onder één glazen oppervlak. Daarachter zit MB.OS, een nieuwe centrale softwarelaag die infotainment, rijhulpsystemen en voertuigfuncties samenbrengt en over-the-air updates mogelijk maakt. Spraakbediening en AI krijgen een prominentere rol, al blijft dat vooral een extra comfortlaag bovenop de klassieke bediening.

De prijs van de vernieuwde Mercedes S-Klasse

De luchtvering is standaard. Achterasbesturing ook, terwijl een actieve vorm van ophanging die de weg scant optioneel blijft. Het motorengamma loopt van zescilinder diesels en benzinemotoren tot V8-varianten en plug-in hybrides met een elektrische actieradius tot circa 100 kilometer. De S-Klasse blijft daarmee trouw aan zijn kernwaarden: rust, souplesse en moeiteloos langeafstandscomfort.

In België start de S-Klasse Limousine bij € 123.904 voor de S 350 d 4MATIC. De S-Klasse Limousine Lang begint aan € 126.929, terwijl de gepantserde S 680 GUARD 4MATIC een prijskaartje krijgt van € 195.052.