Tot 150.000 km minder: bij deze auto’s wordt het vaakst met de teller geknoeid

Door: BV

Kilometerfraude is in België sinds de introductie sterk terruggedrongen, maar niet helemaal verdwenen. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van CarVertical. Dat bracht in kaart bij welke automodellen kopers het vaakst geconfronteerd worden met een gemanipuleerde kilometerstand. De verschillen tussen de modellen zijn groot. Gemiddeld werd de kilometerstand met liefst 63.000 kilometer teruggedraaid, maar bij één model wordt dat zelfs 150.000 kilometer.

De Volkswagen Passat is volgens deze lijst de meest risicovolle occasie. In 2025 had 7,8 procent van de door CarVertical gecontroleerde Volkswagen Passats een foutieve kilometerstand. Dat komt onder meer omdat die vaak wordt ingevoerd. Ook bij SUV’s blijven de cijfers stevig. De BMW X5 volgt met 5,8 procent fraudegevallen en gemiddeld 37.331 kilometer verschil, terwijl de Range Rover op 5,3 procent uitkomt. Die wordt met gemiddeld 52.896 kilometer teruggedraaid. Dat zijn geen kleine correcties, maar ingrepen die de waarde en slijtage van een wagen fundamenteel vertekenen.



Duitse premiumwagens liegen het meest

De modellen die het vaakste fraude vertonen zijn nochtans niet de meest extreme voorbeelden. In absolute cijfers springen vooral de grote premiumwagens eruit. Bij de Mercedes-Benz E-Klasse werd de kilometerstand gemiddeld met 149.245 kilometer verlaagd. De Audi A6 volgt dicht met gemiddeld 138.664 kilometer verschil. Ook een compacte auto als de Opel Corsa duikt hier op. Die loog gemiddeld 111.149 kilometers. De cijfers wijzen op een doelbewuste manipulatie - vaak bij voertuigen die meerdere keren van eigenaar wisselen.

Binnen de top 20 scoort de VW Golf het best, met 1,6 procent fraudegevallen. Nog altijd significant, maar bijna vijf keer lager dan bij een Passat. Ook de Mercedes-Benz C-Klasse (1,7%) en BMW 5-Reeks (1,8%) doen het relatief beter.

Deze cijfers vragen wel om context. Het gaat uitsluitend om voertuigen waarvoor gebruikers zelf een carVertical-rapport opvroegen, vaak uit voorzorg bij import- of risicowagens. Ze zijn dus niet noodzakelijk representatief voor het volledige Belgische wagenpark.