Duitse veiligheidsdienst: Chinese auto’s kunnen op afstand overgenomen worden

Door: REDACTIE

Chinese auto’s belagen Westerse automerken. Met een scherpe prijs en goede uitrusting willen ze zich in de gunst van de Europese consument werken. Dat is natuurlijk niet naar de zin van de gevestigde waarden, die nu al kreunen onder de Chinese economische druk. Maar er is misschien wel meer aan de hand. De Duitse veiligheidsdienst waarschuwt dat Chinese elektrische auto’s niet alleen grote hoeveelheden data verzamelen, maar in theorie ook op afstand kunnen worden gemanipuleerd of zelfs overgenomen.

Auto's sturen grote hoeveelheden gevoelige data door

Verklaringen van het Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) tegenover het Duitse Handelsblatt laten er geen twijfel over bestaan: de dienst gaat ervan uit dat auto’s grote hoeveelheden gevoelige data kunnen doorsturen. De Chinese overheid zou zo maar eens toegang kunnen hebben tot de microfoons en camera’s in het interieur. Niet alleen technische voertuigdata, maar zelfs gesprekken en beelden kunnen doorgestuurd worden naar servers buiten Europa. De Duitse veiligheidsdiensten maken zich grote zorgen om spionage, maar ook over gevoelige data over infrastructuur, locaties van kazernes, verplaatsingspatronen van overheidsdiensten of functionarissen. Waardevolle informatie voor inlichtingen diensten, die behalve voor klassieke spionage ook gebruikt kan worden voor analyseren van mobiliteitspatronen of het analyseren van AI-systemen.

De auto als huurmoordenaar

Bovendien kan de externe partij misschien meer dan alleen maar meeluisteren. Het BfV gaat ervan uit dat de auto’s vanop afstand tot stilstand gebracht kunnen worden. Zelfs ze besturen hoort tot de mogelijkheden, zoals (gelukkig) ethische hackers al enkele keren aantoonden. Een auto die is overgenomen is een acuut gevaar.

De conclusie van de Duitse inlichtingendiensten is weinig verrassend. Eerder al kwamen onder meer Amerikaanse veiligheidsinstanties tot een gelijkaardig besluit. Niet alleen over auto’s, maar over alle gevoelige apparatuur. Chinese technologie wordt er in steeds grotere mate geweerd uit allerhande strategie toepassingen. Dat China vanop afstand een hele maatschappij lam kan leggen, wordt er niet behandeld als fictie, maar als een reeële mogelijkheid.

Europa zet de deur wagewijd open

“ Een beslissing die wel eens stuitend naïef zou kunnen blijken ”

Europa zette daarentegen de deur verder open. Het vereist dat nieuwe nieuwe auto’s data verzamelen en doorsturen naar servers bij de automerken en de EU. De geconnecteerde auto is een verplichting. Een beslissing van Europese beleidsmakers die in de toekomst wel eens stuitend naïef zou kunnen blijken. De zoveelste. Europa verplicht dit jaar zelfs een camera die naar het interieur van de auto kijkt als onderdeel van nieuwe veiligheidsuitrusting. Autofabrikanten verzamelen met de zegen van Europa intussen al gegevens over navigatie, batterijstatus, verbruik, uitstoot, rijstijl en onderhoud. Het automerk weet al véél meer dan je denkt, maar de gebruiker heeft geen flauw idee waar die data wordt opgeslagen (hoe veilig zijn de servers) en wie er allemaal toegang heeft. Grote datalekken, zoals onlangs nog bij Volkswagen, zijn intussen schering en inslag.

Duitsland denkt over rijverbod bij conflicten

Het Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) wijst bovendien op belangrijke Chinese wetgeving. Bedrijven daar zijn verplicht om samen te werken met de Chinese veiligheidsdiensten. In het Duitse parlement wordt nu al nagedacht over een wet die in perioden van spanning of conflict het gebruik van Chinese auto’s aan banden moet leggen.