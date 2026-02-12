Betrapt: deze zelfrijdende auto’s blijken gewoon een afstandsbediening te hebben

Door: BV

Waymo’s robotaxi’s blijken in moeilijke situaties op afstand bijgestuurd te worden. De belofte van volledig autonoom rijden krijgt opnieuw een stevige knauw.

De zelfrijdende auto zou in tussen al jaren realiteit zijn. Maar in plaats daarvan klinkt alleen “nog even geduld”. Tegelijk blijven fabrikanten en media maar verkondigen dat het bij de volgende technologische doorbraak wél zal kunnen. In de praktijk is een zelfrijdend systeem er vandaag de dag één dat alleen zeer eenvoudige situaties aankan en constant fouten maakt. En nu krijgt het vertrouwen nog een knauw. Want één van de grootste spelers op vlak van zelfrijdende technologie blijkt… helemaal niet zo autonoom te rijden als je zou denken.

Bestuurd door een 'schaduwbestuurder' die duizenden kilometers verderop zit

De zelfrijdende taxi’s van Waymo rijden onder meer rond in Phoenix en San Francisco. Zonder chauffeur aan het stuur. Ze worden vaak aangehaald als voorbeeld van wat er al kan. Maar intussen is aan het licht gekomen dat mensen gewoon meekijken én ingrijpen wanneer het lastig wordt. File? Wegenwerken? Onverwachte verkeerssituatie? Dan blijkt iemand vanop afstand over te nemen. Alphabet - het moederbedrijf achter Waymo - wilde trouwens niet zeggen hoeveel van die chauffeurs-op-afstand het in dienst had.

Het systeem werd jarenlang verkocht als quasi autonoom. Marketing sprak over technologie die het menselijk falen achter zich liet. En nu blijkt dat er toch mensen aan de knoppen zitten. Dat doet het beeld van de “zelfrijdende auto” niet alleen wankelen. Er zijn meer vragen en bedenkingen. Een groot deel van die ondersteuning gebeurt immers vanuit het buitenland. Goedkopere arbeidskrachten die duizenden kilometers verder zitten en vanop afstand Amerikaanse verkeerssituaties beoordelen. Waymo werkt ervoor vanuit de Filipijnen. Kennen medewerkers daar de lokale verkeersregels? Hebben ze een Amerikaans rijbewijs? Zijn ze vertrouwd met de context? Maar ook: gebruikt Waymo de technologie dus niet vooral om Amerikaanse taxichauffeurs met hun hoge lonen te omzeilen? In de VS zorgt het voor ophef.

Zelfrijdende auto blijft mislukken

De fundamentele vraag blijft intussen; waarom lukt het maar niet? Camera’s, sensoren, speciaal gemaakte chips en nu - de jongste technologie die redding moet bieden - AI. Maar in dep raktijk blijft de technische droom haperen.

Volgens Waymo maakt de menselijke tussenkomst deel uit van de veiligheidsarchitectuur. Maar hoe je het ook draait of keert: als één van de meest geavanceerde spelers nog regelmatig hulp nodig heeft in de technisch minder uitdagende omgevingen van Amerikaanse steden (meer ruimte, grote kruispunten, weinig hindernissen…), dan is de zelfrijdende auto nog maar eens verder af dan steeds weer wordt verkondigd.