575.000 BMW’s teruggeroepen om brandgevaar

Door: BV

BMW roept wereldwijd zo maar eventjes 575.000 auto’s terug naar de garage. Aanleiding is een mogelijk defect aan het relais van de startmotor. Waterinsijpeling daar kan voor een slechte werking, overhitting en zelfs kortsluiting zorgen.

Ook gevaar wanneer de auto geparkeerd is

Volgens de beschikbare informatie kan het relais beschadigd geraken of blijven hangen. Dat kan uiteindelijk zelfs tot brand leiden. Belangrijk: BMW benadrukt in veel media dat het risico bestaat wanneer de auto in gebruik is, maar op de officiële melding staat duidelijk dat het risico op brand ook bestaat wanneer de auto gewoon geparkeerd staat met het contact uit. Het Duitse merk lijkt de aard van het probleem te willen minimaliseren.

Zo snel mogelijk naar de garage

Startmotoren maken intussen meer bijna zeventig jaar deel uit van de standaarvoorziening van auto’s, maar sommige merken blijken er nog altijd moeite mee te hebben. Wereldwijd zijn hier bijna 600.000 auto’s getroffen. In ons land gaat het om ‘duizenden’ auto’s - een concreet cijfer geeft het bedrijf niet. Betrokken klanten worden gecontacteerd, maar je kan op de website van BMW of car-pass op basis van je chassisnummer ook zelf nagaan of je auto betrokken is. Klanten laten de (gratis) ingreep best zo snel mogelijk uitvoeren.

Deze modellen zijn betrokken:

BMW 2-Serie Coupé (G42)

BMW 3-Serie – Sedan (G20), Touring (G21) en de lange versie voor China (G28)

BMW 4-Serie – Coupé (G22), Cabriolet (G23), Gran Coupé (G26)

BMW 5-Serie – Sedan (G30) en Touring (G31)

BMW 6-Serie Gran Turismo (G32)

BMW 7-Serie – Sedan (G11, G12)

BMW X3 (G01)

BMW X4 (G02)

BMW X5 (G05)

BMW X6 (G06)

BMW Z4 (G29)

Ook auto's die tijdens reparaties een vervangende startmotor/starter-relais uit diezelfde productieserie hebben gekregen kunnen tot de terugroepactie behoren. De technische basis voor de BMW Z4 is ook gebruikt voor de Toyota Supra. Ook dat model wordt teruggeroepen.