Terug naar diesel: Opel lanceert compleet nieuwe motor in Zafira

Door: BV

Stellantis moest deze maand zo maar eventjes 22 miljard euro afschrijven. De prijs van de elektrificatiestrategie die mislukt. De aandelenkoers van het bedrijf is nog lang niet bekomen. Het is trouwens niet alleen. Een ommezwaai moet het bedrijf redden. En alsof het erom gedaan is: Opel introduceert zowaar een volledig nieuw ontwikkelde 2,2l turbodieselmotor. Een duidelijk signaal dat de Stellantis-groep de verbrandingsmotor terughaalt.

De nieuwe krachtbron debuteert in de Opel Zafira. Die naam stond vroeger synoniem voor een compacte monovolume, maar vandaag is de Zafira de personenwagenversie van een bestelwagenplatform. Hij mikt op grote gezinnen, shuttlevervoer en professioneel personenvervoer, met plaats voor maximaal negen inzittenden. In XL-configuratie groeit het laadvolume zelfs tot 4.900 liter, terwijl de hoogte van ongeveer 1,90 meter hem nog steeds parkeergaragevriendelijk houdt.

Nieuwe dieselmotor voor Opel, Citroën, Peugeot en Fiat

De nieuwe 2.2 diesel levert 180 pk en 430 Nm koppel en wordt standaard gekoppeld aan een achttrapsautomaat. Opel belooft een efficiëntiewinst tot 13 procent ten opzichte van de vorige generatie, dankzij nieuwe directe injectie en een geoptimaliseerd uitlaatgasrecirculatiesysteem. De Zafira sprint daarmee in 10,6 seconden naar 100 km/u en haalt 185 km/u. Voor Belgische klanten start de dieselversie bij 43.790 euro inclusief btw.

Die auto blijft ook beschikbaar in z’n elektrische versie, maar de verkoop daarvan stokt. De 2.2-liter vindt bovendien zijn weg naar de Vivaro. In de personenversie komt hij met 180 pk, terwijl de bestelwagen ook beschikbaar wordt met 150 pk en manuele zesbak. Aangezien Stellantis sterk inzet op platformdeling, is het slechts een kwestie van tijd vooraleer deze motor ook bij zustermerken als Peugeot, Citroën of Fiat Professional opduikt.