"kan draaien zonder dat de bestuurder dat wil": BMW moet X3 terugroepen

Door: BV

BMW krijgt opnieuw te maken met een gevoelige terugroepactie. Dit keer draait het om de BMW X3, gebouwd tussen juni 2023 en november 2025. Meer dan 150.000 exemplaren wereldwijd zouden getroffen zijn.

Foute sensor kan ervoor zorgen dat de auto ongevraagd stuurt

De oorzaak zit in een sensor van het stuursysteem. Die registreert hoeveel en in welke richting de bestuurder draait. Wanneer die foutieve data doorstuurt, kan dat volgens de Europese Safety Gate-databank ertoe leiden dat “het voertuig een ongewilde stuurbeweging uitvoert”. Met andere woorden: de auto kan draaien zonder dat de bestuurder dat wil. Verder staat te lezen dat dit “het risico op een ongeval verhoogt”. Dit is een kritische kwestie - want het gaat om een element dat rechtstreeks ingrijpt op de rijrichting van de auto.

BMW minimaliseert en spreekt zelf van een “beperkte technische actie” en zou het zelfs “uitgesloten zijn dat het voertuig zelfstandig stuurt”. Die reactie staat in schril contrast met de opvallend scherpe verwoording van de officiële Europese instantie. Gebruikers doen er daarom goed aan om die ernstig te nemen.

Duidelijk signaal

De huidige BMW X3 beschikt nog over een mechanische verbinding tussen stuur en wielen. Een alerte bestuurder zal dus nog kunnen corrigeren. Maar die mechanische verbinding is bij nieuwe auto’s niet meer verplicht. Deze fout onderlijnt de risico’s wanneer auto’s de controle volledig kunnen overnemen.

Opvallend: het is al de tweede keer op korte tijd dat BMW een grote veiligheidsactie moet uitvoeren. Dat roept vragen op over kwaliteitscontrole. Eigenaars worden gecontacteerd. De ingreep is kosteloos.